Trafikte "plaj şemsiyesi" ile seyreden araç

KONYA (AA) - Konya'da üzerinde plaj şemsiyesiyle trafikte seyreden araç, ilginç görüntüler oluşturdu.Merkez Selçuklu ilçesi Dr. Halil Ürün Caddesinde, 34 ACR 002 plakalı hafif ticari aracın, sıcak havada üzerine hasırdan plaj şemsiyesi...

Trafikte
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KONYA (AA) - Konya'da üzerinde plaj şemsiyesiyle trafikte seyreden araç, ilginç görüntüler oluşturdu.

Merkez Selçuklu ilçesi Dr. Halil Ürün Caddesinde, 34 ACR 002 plakalı hafif ticari aracın, sıcak havada üzerine hasırdan plaj şemsiyesi konularak trafiğe çıkması görenlerin dikkatini çekti.

Şaşkınlığını gizleyemeyen bazı vatandaşlar, ilginç anları cep telefonuna kaydetti.

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