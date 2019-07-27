KONYA (AA) - Konya'da üzerinde plaj şemsiyesiyle trafikte seyreden araç, ilginç görüntüler oluşturdu.
Şaşkınlığını gizleyemeyen bazı vatandaşlar, ilginç anları cep telefonuna kaydetti.
KONYA (AA) - Konya'da üzerinde plaj şemsiyesiyle trafikte seyreden araç, ilginç görüntüler oluşturdu.Merkez Selçuklu ilçesi Dr. Halil Ürün Caddesinde, 34 ACR 002 plakalı hafif ticari aracın, sıcak havada üzerine hasırdan plaj şemsiyesi...
KONYA (AA) - Konya'da üzerinde plaj şemsiyesiyle trafikte seyreden araç, ilginç görüntüler oluşturdu.
Şaşkınlığını gizleyemeyen bazı vatandaşlar, ilginç anları cep telefonuna kaydetti.