Trafikte kural ihlalinin psikolojik nedeni:

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Yasak, psikolojik olarak bakıldığında trafikte birçok kural ihlalinin altında yatan ana nedenin "risk alma eğilimi" olduğunu bildirdi.

Yasak, Çankırı Emniyet Müdürlüğü tarafından Şehit Polis Memuru Hasan Gülhan Konferans Salonunda düzenlenen "Trafik Güvenliğinde İnsan Faktörü ve Denetimi" konulu konferansta konuştu.

İnsanların trafikte doğal bir ihtiyacı olan ulaşımı karşılamak istediğini belirten Yasak, "Bunu yaparken en çabuk olsun, en konforlu ve en güvenli olsun istiyoruz. Dikkat ederseniz sıralamada güven en sonda yer alıyor. İhtiyaçlarımız bu sırada olduğu için problemler başlıyor." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütünün 2015 yılında "Trafik problemi global bir halk sağlığı olmuştur. Bütün dünyayı ilgilendiren çok ciddi bir halk sağlığı problemidir" açıklamasında bulunduğunu anımsatan Yasak, "Yılda neredeyse 1,5 milyon kişi hayatını kaybediyor. 50 milyona yakın insan yaralı ya da engelli. Dünya genelinde saatte 158 kişi trafikte canını kaybediyor, her 3 dakikada bir çocuğumuz trafikte hayatını kaybediyor." diye konuştu.

İnsan sağlığı açısından trafik kazalarının önlem alınmadığı sürece artacağına vurgu yapan Yasak, şunları kaydetti:

"İnsanlar temel olarak 2 nedenle kuralları ihlal ediyorlar. Birincisi gerçekten bilerek, isteyerek ihlal ediyorlar. Bunun arkasında yatan kişilik özellikleri var. Ya da kuralları zamanında ayarlayamadığı için ihlal ediyor. Birçok kural ihlalinin altında psikolojik olarak baktığımızda risk alma eğilimi vardır. Trafikte risk davranışı etkileyen temel faktördür. Çünkü sürücü bakıldığı zaman 'herhangi bir durumda ne kadar risk alabilirim' diye düşünüyor. Ama bunu bilinçli olarak yapmıyor. Bilinç altında bütün davranışlarını yaparken risk miktarını seçiyor ama bilinçli değil. Sürekli olarak bir risk hesabı yapıyor."