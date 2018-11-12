Trafikte kayan sürüşe ceza

KONYA (AA) - Beyşehir'de trafiğe açık yolda, aracı "drift" olarak adlandırılan, yolda sürüklenir tarzda kullandığı, aynı zamanda sürücü belgesi olmadığı tespit edilen kişiye 7 bin 28 lira ceza yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, 42 BCZ 79 plakalı otomobilin Ali Akkanat Bulvarı'nda "drift" olarak tanımlanan kayan sürüş yaptığı tespit eden polis ekipleri aracı durdurdu.

Aracı kullanan M.S'nin sürücü belgesinin de olmadığını tespit eden polis, M.S'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 5 bin 10 lira, ehliyetsiz olarak araç kullanmaktan da 2 bin 18 lira idari para cezası uyguladı.

Otomobili 2 ay süreyle trafikten men eden polis, ayrıca otomobilin ruhsat sahibine de ehliyetsiz kişiye araç vermekten 2 bin 18 lira ceza yazdı.

Trafikten men edilen otomobil, bir çekiciyle yediemine teslim edildi.