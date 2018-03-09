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Trafikte çıkan tartışmada "yanlışlıkla" arkadaşını vurdu

- Konya'da trafikte çıkan tartışma sırasında bir kişi, iddiaya göre arkadaşını yanlışlıkla sırtından vurdu

09 Mart 2018 Cuma 17:39
Trafikte çıkan tartışmada
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KONYA (AA) - Konya'da trafikte çıkan tartışma sırasında iddiaya göre arkadaşını kazara tabancayla sırtından vuran şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'da yaşayan Abdullah Bilal (22), 3 arkadaşıyla birlikte bir yakınını ziyaret etmek için otomobille Konya'ya geldi.

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde marketten su almak için araçtan inen Bilal ve arkadaşları, kullandıkları otomobili üzerlerine sürdüklerini iddia ettikleri kişilerle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Bilal'in yanında bulunan arkadaşı Ramazan K, ruhsatlı tabancasıyla ateş açtı.

Mermilerden biri sırtına isabet eden Abdullah Bilal yaralandı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Bilal'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Ramazan K, Beyhekim Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
ArkadaşKavgaKonyaOtomobilTabanca
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