Trafik kontrolü yapan polise otomobil çarptı

SİVAS (AA) - Sivas'ta trafik kontrolü yapan polise otomobil çarparak yaralanmasına neden oldu. Alınan bilgiye göre, Kovalı köyü yakınlarında yol kontrolü yapan trafik polisi Talha İbiş'e 88 D 77610 İran plakalı otomobil çaptı.Otomobil...