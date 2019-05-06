Trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi için futbol turnuvası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için düzenlenen futbol turnuvasının bu yıl ikincisi gerçekleştirildi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okurken 4 yıl önce Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde bir aracın çarpması ile yaralanan ve 35 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra vefat eden Emin Enes Turpçu için Fatma Erdemir Anadolu Lisesi 2. Emin Enes Turpçu Futbol Turnuvası düzenlendi.

Turnuvanın sonunda, 11-B sınıfı, 11-D sınıfını 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Emin Enes Turpçu'nun babası Recep Kadir Turpçu, "Gerçekten benim ve ailem için oldukça duygulu anların yaşandığı turnuva oldu. Hocalarımız ve öğrencilerimiz eşime anneler günü dolayısı ile çiçek taktim ettiler, çok memnun olduk. Böylesine özverili turnuvayı organize eden okul müdürü ve idarecilerine teşekkür ediyorum. İnşallah böyle acıları başka öğrencilerimiz ve velilerimiz yaşamaz." dedi.







