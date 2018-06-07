Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş İşbilir toprağa verildi

KONYA (AA) - Geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Osman İşbilir, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'den uçakla Konya'ya, oradan memleketi Seydişehir'e getirilen İşbilir'in cenazesi Seydişehir Merkez Seyyidharun Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Küpe Mezarlığı'na defnedildi.

2,5 aylık asker olan İşbilir'in tayininin başka bir yere çıktığı, bayram sonrasıysa yeni görev yerine gitmek için hazırlık yaptığı ve kardeşinin de 2006 yılında Antalya'da bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenaze törenine, babası Ramazan İşbilir, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Garnizon Komutanı Asteğmen Ferhat Yaray, Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Burak Çelik, Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve vatandaşlar katıldı.