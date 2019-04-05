Trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat polisi Anıl Yıldırıcı, Nevşehir’in Avanos ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat polisi Anıl Yıldırıcı, Avanos Merkez Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından kıldırılan cenaze namazına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Özel Harekat polisi Anıl Yıldırıcı’nın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Avanos Asri Mezarlığı’nda eşi Can Seda Yıldırıcı’nın yanına defnedildi.Özel Harekat polisi Anıl Yıldırıcı’nın eşinin 14 ay önce Cizre’de hayatını kaybettiği öğrenildi.