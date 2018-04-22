Trafik kazası güvenlik kamerasında

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Nevzat İspir Caddesi'nde dün gece meydana gelen trafik kazasında, Bahri Bayam yönetimindeki 41 B 3804 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ali Çıracı idaresindeki 42 DR 425 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, kırmızı ışıkta bekleyen araç içerisinde bulunan Eyyüp, Nazife, Betül Sarı ile Beyza Çıracı yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sevk edilen ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinden kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan 41 B 3804 plakalı otomobili alarak kaçtı.
Polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucu araç tespit edilerek yakalandı.
Şoför Bahri Bayam, Ilgın Emniyet Müdürlüğü’ne ifadesi alınmak üzere götürüldü.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, arkadan gelen aracın çarpması yar alıyor. Yaralıları araçtan çıkartma ve ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılıyor. Yaralıları ambulansların alarak hastaneye sevki kaydediliyor.