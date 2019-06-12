Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS (AA) - Sivas’ta üç aracın karıştığı ve yayaların araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu zincirleme trafik kazası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. T.T. yönetimindeki 58 AAD 282 plakalı kamyonet,...