Trafik kazası araç kamerasına yansıdı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, öğrencilerin bulunduğu midibüs ile otomobilin çarpışması, aynı güzergahta seyir halindeki bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi.

Mustafa Yılmaz idaresindeki 42 GBJ 85 plakalı öğrencileri taşıyan servis midibüsü, Özdilek Caddesi'nde sol taraftaki tali yola dönmek isterken karşı yönden gelen Ramazan Balkan yönetimindeki 42 BDH 87 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Burak Erdoğan yaralandı. Yaralı Erdoğan, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası, okul servisindeki öğrenciler, başka bir servis aracına bindirilerek evlerine taşındı.

Kaza anı ise okul servis midibüsünün arkasında seyir halinde olan bir aracın araç kamerası tarafından kaydedildi.



