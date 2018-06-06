Trafik ekiplerinden yolcu ve şoförlere eğitim

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde kurulan stantlarda yolculuk yapan kişilerin yanı sıra araç şoförleri, görevli polisler tarafından bilgilendirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Recai Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram ve tatil dönemlerinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçların karıştığı trafik kazalarının önüne geçebilmek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla otobüs şoförleri, yardımcı personel ile yolculara yönelik eğitim çalışması yürüttüklerini söyledi.

Şehirlerarası otobüs terminalinde kurulan stantlarda, emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına uyma, çalışma süreleri ile terminal harici yolcu indirme, bindirme gibi konularda eğitici kısa filmlerin etkinliğe katılanlara izletildiğini anlatan Öz, yolculara ise araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının öneminin anlatıldığını kaydetti.