Trafik ekiplerinden sürücülere pankartlı uyarı

YOZGAT (AA) - Yerköy Bölge Trafik İstasyon Amirliğince Ramazan Bayramı dolayısıyla sürücüler için uyarıcı pankartlar asıldı.
Bölge Trafik İstasyon Amiri Ramazan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat-Ankara karayolu üzerinde, "Yorgunluktan ölmeyin, mola verin, hayata devam edin" pankartı asarak sürücüleri uyardıklarını söyledi.
Özdemir, "Ramazan Bayramı nedeni ile ilçemize bağlı karayollarında trafik yoğunlu bir hayli arttı. Yoğunluğun artmasıyla birlikte İstasyon Amirliği olarak karayolu sınırlarımızın farklı noktalarında pankart asarak çeşitli uyarılarda bulunduk. Umarız Ramazan Bayramı'nı kazasız belasız atlatırız." dedi.