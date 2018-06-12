Trafik ekiplerinden sürücülere pankartlı uyarı

YOZGAT (AA) - Yerköy Bölge Trafik İstasyon Amirliğince Ramazan Bayramı dolayısıyla sürücüler için uyarıcı pankartlar asıldı.Bölge Trafik İstasyon Amiri Ramazan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat-Ankara karayolu üzerinde,...