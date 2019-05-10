Trafik bilincini köydeki eğitim parkurunda öğreniyorlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gümüştepe köyünde oluşturulan trafik eğitim parkurunda öğrencilere trafik kuralları uygulamalı öğretiliyor.

Gümüştepe köyündeki Muhtar Yalın İlk ve Ortaokulu bahçesinde trafik eğitim parkuru açıldı. Parkurda yer alan akülü araçlara binen öğrencilere trafik işaret ve işaretçileri ile uyması gereken kurallar öğretildi.

Sürücü koltuğuna geçen öğrenciler daha sonra yaya olarak parkurda trafikte yapması gereken kurallar hakkında bilinçlendirildi. "Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın" projesine özellikle dikkat çekilen parkurda, gerçeği aratmayan materyaller yer aldı.

- "Trafik eğitimi anaokulundan başlamalı"

Trafik eğitim parkurunun açılışında konuşan Şarkışla Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, trafik bilincinin erken yaşlarda verilmesi gerektiğini söyledi.

Parkurun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Uludağ, "Trafik eğitimi anaokulunda başlaması ve hayat boyu devam etmesi, eğitimlerin de uygulanması gereken çok önemli bir husustur. Çünkü binlerce insanımızı her yıl trafik terörüne kurban vermekteyiz." dedi.

Parkurda verilen eğitimin önemine dikkati çeken Uludağ, "Burada kısa bir süre de olsa verilmiş olan eğitimin etkilerini ana sınıfı öğrencileri de dahil olmak üzere hepsinin üzerinde gördük. Kırmızı ışıkta durmaları, yeşil ışıkta geçmeleri ve öncelikle yayaya yol vermeleri gibi neticelerini hemen görmüş olduk. Bu nedenle eğitimin hayat boyu devam etmesi ve alınan eğitimlerin de uygulanması gerekmektedir.” diye konuştu.

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ise parkuru hazırlayanlara teşekkür ederek, "Hedefimiz öğrencilerimize anaokulundan başlamak üzere trafik kurallarına uymayı uygulamalı öğretmek. Hayat önemlidir, insan önemlidir. Biz istiyoruz ki hiçbir insanımızın canına, malına zarar gelmesin. Bunun eğitimini ana sınıfından başlamak üzere okulumuzda veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Kaymakam Adayı Yakup Papaker, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, okul müdürleri ve veliler katıldı.