Trabzonsporlu taraftarların 52 yılda yazdığı şiirler kitapta toplandı

TRABZON (AA) - Kentte yaklaşık 35 yıldır bordo-mavili takımla ilgili araştırmalar yapan ve bazılarını kitap haline getirerek taraftarların beğenisine sunan Mustafa Demir'in son çalışması, kulübün 52 yıllık tarihinde taraftarlarca yazılan şiirleri kitapta bir araya getirmek oldu.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmasında, 1967 yılından beri yayınlanan yerel ve bölgesel gazetelerin yanı sıra kulübün eski katibi ve fotoğrafçısı Muzaffer Eyüboğlu'nun arşivinden faydalandığını söyledi.

Eyüboğlu'nun, kulübe gelen şiirleri daha iyi saklayabileceğini düşünerek kendisine verdiğini belirten Demir, "Yazılan diğer şiirleri de koordineli şekilde eski gazetelerden ve yayınlardan elde etmeye çalıştım. Kulübün kuruluşundan bugüne kadar yaklaşık 300 şiir yer alıyor." diye konuştu.

Demir, daha önce hiçbir kulüpte böyle bir durumu görmediğini ifade ederek, Diyarbakır, Adana, Van ve Kahramanmaraş gibi Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra yurt dışından taraftarlarca bordo-mavili takım için şiirlerin yazıldığını aktardı.

"Genç futbolcular için de şiirler yazanlar var"

Bugüne kadar yazılan şiirleri bir araya getirerek kitaplaştırdığını kaydeden Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun Türk futbol tarihinde bir ilk olduğunu düşünüyorum. Takımla bütünleşmek açısından bu şiirler mükemmel bir şey. Şiirler insanın karşısındakine sevgisinden ve saygısından dolayı yazılır. Kitapta ayrıca kim için şiir yazıldıysa hemen yanında onun fotoğrafı da yer alıyor. Başkanlara, gol krallarına ve futbolculara özel yazılan şiirler var. Şiirlerde yazan kişilerin adı, soyadı, adres ve imzaları yer alıyor. Son yıllarda asker selamı, Ahmet Ağaoğlu ve genç futbolcular için de şiirler yazanlar var."

Demir, 1967'de İdmanocağı ile Trabzonspor'un birleşme kararı almasına taraftarların çok sevindiğine işaret ederek, "Dönemin İleri isimli yerel gazetesinde, 1967 yılında yayınlanmış bir şiir bulunuyor. İkincisi ise Trabzonspor'un 2. Lig'deki ilk şampiyonluğuna ait." dedi.

Şampiyonluğun ardından şiirler artmış

Trabzonspor'un 1975-1976 sezonundaki ilk lig şampiyonluğunun ardından yazılan şiirlerin çoğaldığına dikkati çeken Demir, "İsviçre'den o tarihte Abdullah Yücel'e ait olan ve kulübe gönderilen bir şiir var. O şiir 'Son verdin beyliğe yıktın tahtını, tacın tahtın hayırlı olsun Trabzon. Çektin bozkırlara yağız atını, şampiyonluk sana helal olsun Trabzon. Hep bir olup haykıralım adaya, yazsın yeni tarih Anadolu'ya. Koç yiğitler son vermiştir bu işe, sır bozuldu devrim yaptın Trabzon.' şeklinde başlıyor." ifadelerini kullandı.

Demir, basım aşamasına gelen kitabı Trabzonsporluların desteğiyle daha fazla kitlelere ulaştırmayı hedeflediğini vurguladı.