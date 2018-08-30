Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Zafer Bayramı mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık meşalesini sonsuza dek sönmemek üzere yaktığı, bir büyük zaferin 96. yıl dönümündeyiz. 30 Ağustos 1922 tarihindeki bu büyük zafer, Türk milletinin vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini canı pahasına koruma noktasındaki azim ve kararlılığının da en büyük delillerinden biridir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da birlik ve beraberlik içinde 30 Ağustos ruhu ile hareket etmeye devam edeceğiz. 30 Ağustos zaferinin ışığının geleceğimizi her daim aydınlatmasını temenni ediyorum. Saygı ve sevgilerimle."

Muhabir: Meltem Yılmaz