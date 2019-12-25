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Trabzon'daki örtü yangınlarıyla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Trabzon'da iki gündür etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Genel 25.12.2019, 11:45
TRABZON(AA) - Trabzon genelinde birçok alanda etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangınlara sebebiyet verdiği öne sürülen 7 kişi belirlendi.
Yangınlarla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı olarak devam ettiği öğrenildi.
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