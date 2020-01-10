Trablus mücadelesinde stratejik öneme sahip 5 askeri kamp

TRABLUS (AA) - Halife Hafter'in milisleriyle, başkenti ve yönetimi ele geçirmek için başlattığı saldırıda 10 ay geride kaldı.

Trablus çevresinde yaşanan çatışmalarda, perşembe akşam saatlerinde başkentte çok sayıda güçlü patlama duyuldu. Görgü tanıkları, Hafter milislerinin başkentin dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı çevresini top ve roket atışına tuttuğunu aktardı.

Hafter'in saldırısına karşı Trablus'un kontrolünü elinde tutan UMH'nin savunma hattında stratejik önemiyle dikkati çeken 5 askeri kamp bulunuyor.

Taraflar arasındaki çatışmalarda daha çok vurkaç taktiği kullanılırken, bu askeri noktaların hakimiyeti Trablus'un güvenliği açısından hayati önem arz ediyor.

UMH'nin Trablus savunmasında stratejik önemdeki 5 askeri kamp şunlar:

Tikbâli Kampı

Başkente 10 kilometre mesafedeki Tikbâli Kampı, Hafter güçlerinin Selahaddin bölgesine saldırıları sırasında 26 Aralık'ta ele geçirildi. Ancak UMH birlikleri, 2 Ocak'ta kampta tekrar kontrolü sağladı.

Tikbâli Kampı, Selahaddin bölgesinin hakimiyeti açısından kritik bir konumda bulunuyor.

Komutanlar Karargahı

Havalimanı yolunda bulunan ve 27 Aralık'ta Hafter güçleri tarafından ele geçirilen Komutanlar Karargahı da 2 Ocak'ta UMH güçlerince geri alındı.

UMH, bu karşı saldırıda askeri kampta ve çevresindeki bölgede kontrolü sağladı.

Hamza Kampı

Hafter güçleri, Trablus'un 15 kilometre güneyinde yer alan Hamza Kampı'nı 13 Aralık'ta ele geçirdi. Ebu Selim yerleşim birimi yakınındaki kampın çevresinde bir de hapishane var.

Hamza Kampı'nın bulunduğu bölge başkentin güneydeki çıkış kapısı olarak nitelendirilen stratejik konumuyla dikkati çekiyor.

Yermuk Kampı

En büyük ve en önemli askeri kamplardan biri kabul edilen Yermuk Kampı, Trablus'un güneyindeki Hillet el-Furcan bölgesinde yer alıyor.

Yermuk Kampı'yla Selahaddin bölgesi ekseninde Es-Savarih ve Askeri Polis kampları bulunuyor. Burada kampların çok olması, çatışmaların bu bölgede yoğunlaşmasından kaynaklanıyor.

Hafter'in başkent Trablus'a yönelik 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermesinden sonra ele geçirilen kamp, sonrasında UMH güçleri ile Hafter milisleri arasında defalarca el değiştirdi.

Kampın sürekli baskınlar ve bombalı saldırılar nedeniyle neredeyse kullanılamaz hale geldiği ve iki gruptan birçok kişinin burada öldüğü belirtiliyor.

Nakliyye Kampı

Havalimanı yolu üzerinde ve başkente 20 kilometre uzaklıkta yer alan Nakliyye Kampı, UMH güçlerinin kenti savunmasında en uç noktada bulunuyor.

Kampın kontrolü UMH ile Hafter güçleri arasında birçok kez el değiştirdi. Hafter güçleri kampın kontrolünü sağlayarak eski havalimanından şehre doğru saldırılar düzenlerken, UMH ise Hafter birliklerinin saldırılarını bu eksenden püskürtmeye çalışıyor.

Son olarak 28 Aralık'ta Hafter güçlerinin kontrolü sağladığı kamp, aynı gün içinde UMH birlikleri tarafından ele geçirildi.

Ne olmuştu?

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık 2019'da Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.

Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Darbeci milis lideri Hafter, krize çözüm arayışı kapsamında Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısını reddetmişti.

Başkentteki meşru yönetim UMH ise ateşkes çağrısını ve krize çözüm için başlatılan diplomatik girişimleri memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.