Toyota’nın gözü karlı İsveç Rallisi zaferinde

İSTANBUL (AA) - Toyota, 2019 sezonunun ikinci ayağı olan İsveç Rallisi’nde bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Toyota açıklamasına göre, Toyota GAZOO Racing takımının deneyimli pilotu Jari-Matti Latvala, İsveç’te kariyerinin 197 WRC rallisi startıyla, Dünya Ralli Şampiyonası tarihinin en deneyimli pilotu unvanını alacak. Toyota GAZOO Racing takımı Jari-Matti Latvala’nın yanı sıra Ott Tanak ve Kris Meeke’den oluşan deneyimli pilot kadrosuyla, açılış yarışı Monte Carlo’nun ardından istikrarlı gidişatını, İsveç’te zaferle taçlandırmak istiyor.

Toyota Yaris WRC yarış aracı, dayanıklılığını ve hızını kar altında gerçekleşecek İsveç Rallisi’nde göstermeyi amaçlıyor. Lastiklere metal çivilerin takılarak, yol tutuşun artırılacağı ralli, sezonun en hızlı yarışlarından biri olacak. Pilotlar, yol kenarındaki kar yığınlarına yaslanarak daha hızlı viraj almaya çalışırken, bir kez daha heyecan verici görüntülerin ortaya çıkmasını sağlayacaklar. Bu kar yığınları pilotlara yardımcı olsa da, biraz daha sıcak havalarda erimiş yığınlar bir anda aracın içeriye gömülüp kaza yapmasına sebep olabiliyor.



Norveç sınırında Torsby’de kurulan ralli merkezi, aksiyonun kalbi olacak. Perşembe günü özel etapla başlayacak olan ralli, cumartesi günü klasik Hagfors ve Vargåsen civarındaki etaplarla gerçekleştirilecek. Pazar günü ise, Likenäs etaplarının ardından ralli Torsby servis alanında tamamlanacak.

Gerçek bir kış rallisi olan İsveç’te dört kez galip gelen Toyota pilotu Latvala, iki yıl once de Yaris WRC’nin ilk zaferini kazandırmıştı. 22 yaşında WRC'yi kazanan en genç pilot unvanını İsveç Rallisi’ni kazanarak alan Latvala, İsveç Rallisi’nde start alarak 197 yarış ile WRC tarihinin en fazla start alan pilotu olacak. Bu rekoru eski şampiyon Toyota pilotu Carlos Sainz’ın elinden alacak. Aynı zamanda ilk kez dört Yaris WRC aracı bir rallide start alacak.



Toyota, 2017’de İsveç’te galip geldikten sonra 2018’de Latvala ve Tänak ile yedinci ve dokuzuncu sırayı elde etmişti. Bu yıl her ralliye galibiyet parolasıyla çıkan Toyota GAZOO Racing, 2018 yılında elde ettiği deneyimle İsveç’ten bir kez daha zaferle ayrılmayı amaçlıyor.

