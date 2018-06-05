Toyota'dan geleneksel yaz servis kampanyası

İSTANBUL (AA) - Toyota, geleneksel Yaz Servis Günleri Kampanyası ile yüzde 15’ten başlayan yedek parça ve yüzde 20’den başlayan işçilik indirimi sunuyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran tarihine kadar sürecek geleneksel Yaz Servis Günleri Kampanyası'nda 2013 ve öncesi tüm Toyota modelleri, Toyota Forever programı kapsamında yüzde 15’ten başlayan yedek parça ve yüzde 20’den başlayan işçilik indiriminden yararlanabilecek.

Bu avantajın yanı sıra, araç modeli ve model yılı kısıtlaması olmaksızın tüm Toyota kullanıcılarına, Toyota Forever indirimlerine ilave olarak periyodik bakımlarında 1 litre Toyota Orijinal Motor Yağı hediye edilirken, Toyota Asistanım’da yüzde 40 indirim ve lastik alımlarında 160 liraya varan indirim kuponu gibi fırsatlar sunulacak.



Toyota sahiplerinin tüm bu indirim ve avantajlardan yararlanmak için otomobillerini yaz bakımı için kendilerine en yakın Toyota Plaza’ya götürmeleri yeterli olacak.

Toyota Forever Kart’ı olmayan Toyota’lılar, dijital kartlarını Toyota Plazalarda ücretsiz olarak tanımlatarak avantajlardan faydalanmaya başlayabilecek.

