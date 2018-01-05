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Toyota'dan 2018'e özel kampanya

- Türkiye'de üretilen ve standart olarak sunulan Toyota Safety Sense sistemi ile Toyota C-HR, 9 bin 500 TL’lik indirimle ocak kampanyasında yer alıyor

05 Ocak 2018 Cuma 18:09
Toyota'dan 2018'e özel kampanya
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İSTANBUL (AA) - Toyota, yeni yılın ilk kampanyasında stoklarla sınırlı 2017 model yılı otomobiller için indirim ve avantajlar sunuyor.

Toyota açıklamasına göre, Türkiye'de üretilen ve standart olarak sunulan Toyota Safety Sense sistemi ile segmentinde en güvenilir araç olan Toyota C-HR, 9 bin 500 TL’lik indirimle ocak kampanyasında yer alıyor. Toyota C-HR’ların bazı modellerinde de güncellenen ÖTV matrahı ile yüzde 6,2’ye varan vergi avantajı bulunuyor.

Ocak kampanyasında pick-up Hilux da özel fiyat avantajı ile sunuluyor. Hilux’ın otomatik vitese sahip Hi-Cruiser versiyonu 8 bin 300 TL'ye varan indirimle kampanyaya dahil oluyor. Corolla’lar ise indirimle birlikte 68 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Yüzde 1,43’ten başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın ocak kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2018 yılının Temmuz ayında başlayabiliyor. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda "takas" imkanı da mevcut

Anahtar Kelimeler:
Toyota
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