Toyota, üniversiteye araba hibe etti

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okuluna eğitim amaçlı 2018 model bir otomobil, 4 motor ve 2 şanzıman hibe edildi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ tarafından otomotiv sektöründe satış sonrası hizmetler için yetişmiş teknik eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlayan Toyota Teknik Eğitim Programı (T-TEP) kapsamında hibe edilen araç ve donanımları, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar ile akademisyenlere Derbent yerleşkesinde teslim edildi.

Firmaya katkılarından dolayı teşekkür eden Rektör Kar, üniversite-sanayi işbirliğinin büyük önem taşıdığını ve eğitime verilen desteğin karşılığının mutlaka alınacağını belirtti.