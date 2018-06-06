Toyota Ralli Takımı'nın Sardunya'daki hedefi galibiyet

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın yarış takımı GAZOO Racing, İtalya'daki Sardunya Rallisi'nde başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, yarın akşam özel bir etapla başlayacak organizasyon, cuma günü kuzey-doğu bölgesinde devam edecek.

Sezonun 7'nci yarışı olan Sardunya Rallisi cumartesi günü Monte Acuto, pazar günü de Alghero'nun kuzeyindeki etaplarla tamamlanacak. Böylece sezon yarılanmış olacak.

Hızlı ancak dar toprak etaplardan oluşan ralli, yol kenarını çevreleyen ağaçlar ve kayalarla hiçbir hatayı affetmeyen bir tarza sahip. Yol üzerindeki toprak her aracın geçmesiyle etrafa dağılırken, altındaki daha sert bölüm ortaya çıkarak pilotlara oldukça zor anlar da yaşatıyor. Bunun yanında ayrıca, takım üyeleri, pilotlar ve otomobilleri bekleyen en önemli zorlu koşullarından biri de Sardunya'daki yüksek sıcaklık olacak.

Toyota, geçen sene ilk kez Sardunya Rallisi'nde mücadele etmiş ve Jari-Matti Latvala ikinci sırayı almıştı. Toyota ayrıca, ikinci WRC yarışı olan Esapekka Lappi ise dördüncülük elde etmişti. Altıncı olan Juho Hanninen ise bir etabın galibi olmuştu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen takım yöneticisi Tommi Makinen, Toyota'nın ralliye hazır olduğunu belirterek, "Sardunya'daki yarış için kendimize güveniyoruz. Burada Arjantin Rallisi öncesi iyi bir test seansı geçirmiştik. Bu tür yollarda avantaj sağlayacak bir aracımız var. Geçtiğimiz rallilerde performansımız oldukça iyiydi ve takımdaki herkes gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Sardunya'da iyi sonuçlar almıştık ve burada tüm pilotlarımız kendilerini rahat hissediyor. Başarılı olmak için birçok sebebimiz var." ifadelerini kullandı.



