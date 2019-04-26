Toyota GAZOO Racing Güney Amerika yarışlarına çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı, Güney Amerika’da arka arkaya gerçekleştirilecek toprak rallilere çıkacak.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı, Güney Amerika’da arka arkaya gerçekleştirilecek toprak rallilere çıkacak. Bunlardan ilki 25-28 Nisan'da gerçekleştirilen ve bir klasik haline gelen Arjantin Rallisi oldu. Toyota GAZOO Racing burada 2018 yılında Yaris WRC ile galibiyet elde etmişti.

Toyota GAZOO Racing’in Güney Amerika’daki ilk yarışı Arjantin Rallisi’nde perşembe akşamı düzenlenen özel etap ile birlikte başladı. Villa Carlos Paz’daki özel etapta, Yaris WRC ile yarışan Ott Tanak en hızlı turu elde etti. 1.9 kilometrelik asfalt ve toprak karışımı etapta en yakın rakibine 1.6 saniye fark atan Tanak, ralliye iyi bir başlangıç yaptı. Bununla birlikte cuma sabahı gerçekleştirilen deneme sürüşleri ise, 4.25 kilometrelik etapta gerçekleştirildi ve sürücüler, yoğun yağmurların ardından çıktıkları bölümde hafta sonu nelerle karşılaşacaklarını deneyimledi. Deneme sürüşlerinde de Tanak en hızlı zaman elde ederken, Kris Meeke ikinci ve Jari-Matti Latvala üçüncü oldu.





- Arjantin sonrası durak Şili Rallisi





Arjantin Rallisi’nin ardından ise yarış takımı, rotasını 9-12 Mayıs arasında gerçekleştirilecek Şili Rallisi’ne çevirecek. Toyota GAZOO Racing, Ott Tanak, Jari-Matti Latvala ve Kris Meeke ile Güney Amerika’dan galibiyetler ve önemli puanlarla ayrılmayı hedefliyor.Dünya Ralli Şampiyonası’nın başladığı 1980 yılından bu yana neredeyse her yıl şampiyonanın bir parçası haline gelen Arjantin Rallisi, vadilerdeki toprak yollardan dağlardaki kayalı yollara kadar çok farklı etaplarla öne çıkıyor. Bununla birlikte birçok dere geçişi ve yüksek yerlerdeki sis de, pilotları zorlayacak etkenler arasında olacak.

Arjantin Rallisi, perşembe akşamı özel etapla başlayan ve cuma günü Santa Rosa de Calamuchita Vadisi’ndeki zorlu etaplarla devam edecek. Cumartesi kuzey-batıdaki Punilla Vadisi’nde devam edecek ralli ise, Pazar günü ünlü El Condor geçişi dahil olmak üzere Traslasierra dağlarında üç etap ile sürecek. Ardından ralli Güç Etabı ile son bulacak.





- Şili’de ilk WRC Rallisi





2019 Dünya Ralli Şampiyonası takvimine yeni eklenen ve izleyenlere farklı bir heyecan yaratacak olan Şili Rallisi, ilk kez 9 Mayıs’ta start alacak. Rallide, ormanlar içerisinde orta hızda geçilen akıcı toprak etaplar ve ardından Pasifik Okyanusu manzaralı etaplar yer alıyor. Takımlar, kurallar gereği test yapmadan araçların ayarlarına karar vermek zorunda olacak ve bu da pilotlar adına farklı bir rekabet anlamına geliyor.

İki haftadan daha kısa sürede iki Güney Amerika yarışına çıkacak olan Toyota GAZOO Racing, her iki ralliyi de düşünerek hazırlandı. Kurallara göre "bağlantılı ralli" olarak tanımlanan bu yarışlar, Arjantin Rallisi’nin son etabında klasmana giren aracın aynı şasi, aynı motor ve aynı şanzımanla Şili’de de yarışmasını gerektiriyor. Bu da takımların tam anlamıyla bir taktik yarışına gireceği anlamına geliyor.