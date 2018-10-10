Toyota, Galler Rallisi'yle liderliğini pekiştirdi

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın yarış takımı Toyota GAZOO Racing, Türkiye Rallisi'ndeki başarılı performansını Galler Rallisi'nde de devam ettirdi.

Toyota tarafından yapılan açıklamaya göre, Galler Rallisi'nde iki aracıyla birden podyumda yer alan takım, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) kapsamında gerçekleştirilen Üreticiler Şampiyonası'ndaki avantajını artırdı.

Galler Rallisi’nde elde edilen başarılı sonuçla birlikte WRC'nin son dört ayağında iki Toyota Yaris yarış aracı ilk üç içerisinde yer aldı. Rallinin son günü galibiyet adına yakın bir mücadele ortaya koyan Jari-Matti Latvala, yarışı ikinci sırada tamamlarken, takım arkadaşı Esapekka Lappi üçüncü oldu.

Bu sonuçlarla birlikte Latvala ve Lappi, Toyota GAZOO Racing Takımının, 20 puan farkla liderliğini pekiştirmesini sağladı. Cumartesi günü ralliyi bırakmak zorunda kalan Ott Tanak ise pazar günü tekrar mücadeleye katıldı ve Güç Etabı'nda ikinci sırayı alarak dört puanlık bir katkı yaptı.

WRC'nin hem asfalt hem toprak yarışı olan İspanya Rallisi, 25-28 Ekim'de gerçekleştirilecek. Takımlar bir gün toprakta yarıştıktan sonra, 75 dakikalık servis süresinde araçlarını asfalt ayarlarına göre düzenlemek zorunda olacak. Rallinin asfalt bölümü yarış pistlerine benzer karakteristiğiyle akıcı ve hızlı virajlarla öne çıkıyor.

WRC'nin son ayağı ise 15-18 Kasım'da Avustralya'da düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota GAZOO Racing Direktörü Tommi Makinen, iyi bir sonuç elde ettiklerini belirterek, "İki aracımızla podyumda olmak harika ve şampiyona sonucu açısından da çok güzel. Elbette Ott Tanak'ın cumartesi günü başına gelenler için hala üzgünüz. Sürücüler Şampiyonası'nda işleri biraz daha zorlaştırdı ama kazanılacak çok fazla puan var ve hala şampiyonluk adına en güçlü adaylardan biri. Sonuçların Avustralya'ya kadar belli olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.