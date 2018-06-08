Toyota, bin 500'e yakın öğrenciyi bilinçlendirdi

İSTANBUL (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, 2017-2018 eğitim yılında sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında "Çevre Turu" ve "Trafik Güvenliği Okulu" projelerini sürdürerek bin 500'e yakın öğrenciyi bilinçlendirdi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2010'dan bu yana gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetlerine bu yıl da devam etti.

"Çevre Turu" ve "Trafik Güvenliği Okulu" projeleriyle 2017-2018 eğitim yılında bin 500'e yakın öğrenciye ulaşılırken, Toyota, 7 yıldır toplam 10 bine yakın öğrenciye çevre ve trafik güvenliği bilinci aşıladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle katılımcıların çevre ve trafik gibi hayati konularda erken yaştan itibaren farkındalık kazanmasını amaçlayan projelere bu yıl 39 okul dahil oldu.

"Çevre Turu" projesine Sakarya’dan 26 okul ve 775 öğrenci katılırken, ortaokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik projede çevreyle ilgili öğretici sunum ve filmler izlendi. Atık su arıtma tesisi ve güneş enerji sistemlerini inceleme imkanı bulan öğrenciler, fabrika gezisi sırasında çevreye duyarlı bir üretim sürecini yerinde inceledi. Katılımcıların geri dönüşümün önemini kavrayıp çevre duyarlılıklarını geliştirmeleri adına atık ayrıştırma oyunu içeren projeye geride kalan 7 yılda 6 bin 275'ü aşkın öğrenci dahil oldu.

Çocuklarda erken yaşta trafik güvenliği bilincini geliştirmeyi amaçlayan "Trafik Güvenliği Okulu" projesine ise 2017-2018 eğitim yılında yine Sakarya'dan 26 okuldan toplam 729 öğrencinin katılımı sağlandı. İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik olan projeyle bugüne kadar 5 bin 100 kişiye ulaşıldı. Trafikle ilgili filmler izlenip trafik ışıkları ve yaya yollarından güvenli geçiş için pratik yapılan projede, emniyet kemeri ve trafikte görünürlükle ilgili uygulamalar da gerçekleştirildi.

Farkındalık oluşturan projeleriyle öğrencilerin erken yaşta sosyal bilinçlerine katkı sağlamayı amaçlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, gelecek eğitim yıllarında da çevreye ve trafik güvenliğine duyarlı bireyler yetişmesi için faaliyetlerini sürdürecek.





