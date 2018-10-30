Toy kuşu için pedal çeviriyor

KIRIKKALE (AA) - Nesli tükenmekte olan toy kuşuna dikkat çekmek için pedal çeviriyor.

Yalova'da ikamet eden 62 yaşındaki Ali Fuat Gülşen, nesli tükenmekte olan toy kuşuna dikkati çekmek için bin 550 kilometrelik yolu bisikletiyle gidecek.

Keskin ilçesinde mola veren Gülşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilinçsiz avcılık nedeniyle toy kuşlarının neslinin tükenme noktasına kadar geldiğini söyledi.

Vatandaşların ve yetkililerin dikkatini çekmek için farkındalık yaratmak istediğini belirten Gülşen, şöyle konuştu:

"Muş yöresinde 2 bin ile 3 bin civarında olduğu tahmin ediliyordu. Ancak günümüzde 150-200 civarına kadar düştü sayıları. 4 yıldır doğanın yapısının bozulmaması ve nesli tükenen hayvanlara farkındalık yaratmak için kendi imkanlarımla bu işi severek yapıyorum. Nesli tükenen hayvan ve kuşlar için yollardayım. Her gittiğim illerde halk tarafından destek görmekteyim. Kuşlar için yılmadan pedal çevirmeye devam edeceğim."