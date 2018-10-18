KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yerinden sökmek istediği yaklaşık 3 tonluk totem tabelaya eli sıkışan işçinin parmağı koptu.
Osman Kavuncu Bulvarı Şeker Mahallesi'nde bir iş yerine ait totem tabelayı arkadaşıyla yerinden sökmeye çalışan işçi Eyüp Ç'nin eli tabelanın altında kaldı.
Çevredekilerin yardımıyla eli kurtarılan işçinin bir parmağı koptu. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Eyüp Ç, tedavi altına alındı.
Yaklaşık 3 ton ağırlığındaki totem tabela, vinç yardımıyla söküldü.