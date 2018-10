Total'den meme kanseri farkındalığı için çalışma

İSTANBUL (AA) - Total Oil Türkiye AŞ, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında tüm istasyonlarında farkındalık çalışmaları yürütmeye başladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Total, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hastalıkta erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla önemli bir çalışmaya imza attı.

"Kanserden korkma, geç kalmaktan kork" diyerek ülke çapında farkındalık çalışmaları yürüten Türk Kanser Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanındaki Total istasyonlarında çalışanlar, pembe kurdele takarak ziyaretçilerine bilgilendirici broşür dağıttı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlar için büyük risk oluşturan meme kanseri konusunda bilinç düzeyini yükseltmek üzere gerçekleştirilen çalışma, istasyon ziyaretçilerinden ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Oil Türkiye AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel, şirket olarak, yurt çapında 500 istasyonla tüm Türkiye'ye hizmet verdiklerini ifade etti.

Demirören Grubu'nun tüm şirketlerinde olduğu gibi, Total Oil Türkiye'nin de ülkeye değer katma, en iyi ürün ve hizmeti sunma anlayışıyla çalıştığını vurgulayan Egesel, şunları kaydetti:

"Sektörümüzdeki öncü çalışmalarımızın yanı sıra, topluma karşı olan sorumluluklarımızı da her zaman yerine getirmeye gayret ediyoruz. Meme kanseri, sağlık alanında tüm dünyayı olduğu gibi bizim toplumumuzu da ilgilendiren hayati bir konu. Türkiye'de her 8 kadından biri bu hastalıkla karşı karşıya kalıyor, ancak erken teşhisle meme kanserini yenmek mümkün. Bizler de istasyonlarımızda her gün milyonlarca kişiye dokunuyoruz. Bu çalışmayla dokunabildiğimiz kişiler arasında farkındalığı artırmayı, hasta ya da hasta yakınlarına umut vermeyi hedefledik. Bu çalışmayı da anlamlı bir tarihte, Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda gerçekleştirdik. Tüm çalışanlarımızın projeyi sahiplenerek, destek vermesi beni çok mutlu etti. Bu konuda sadece Türk Kanser Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarına değil hepimize görev düşüyor. Önümüzdeki dönemde bu alanda farkındalık yaratmak üzere çalışmalarımız devam edecek."





- "Meme kanseri taraması hayati önemde"





Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman da meme kanserinin, sıfırıncı evresi olan ve erken teşhis edildiğinde yüzde 100 tedavi edilebilen bir kanser türü olduğunu vurguladı.

Kadınların, çeşitli nedenlerle meme kanseri taramalarını ihmal ettiklerini belirten Duruman, bu noktada farkındalığın önemine dikkati çekti.

Duruman, özellikle halka açık alanlarda, kadınlara meme kanseri taramasının hayati önemini hatırlatmak amacıyla tüm mecraları en etkin şekilde değerlendirmeye gayret ettiklerini aktararak, "Bu anlamda, Total Oil ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği bizler için son derece kıymetli. Tüm akaryakıt istasyonlarında başlattıkları farkındalık seferberliği sayesinde binlerce kadınımız meme kanseri taramalarını ve sağlık kontrollerini yaptıracak. Bu anlamlı iş birliğinin, tüm kurumlara örnek teşkil etmesini temenni ediyor ve Total Oil Türkiye'ye, farkındalık projemize vermiş oldukları destekler için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.