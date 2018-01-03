Tosyalı 2020'ye kadar 4 binin üzerinde istihdam yaratacak

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 2020 yılına kadar dünya demir çelik şirketleri arasında ilk 20'de olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bugün 6 bin kişi olan istihdamımız o tarihe kadar 10 bin kişiyi aşmış olur." dedi.

AA muhabirine 2017 yılını değerlendiren ve 2018 öngörülerini paylaşan Tosyalı, Holding bünyesinde bulunan şirketleri ile demir çelik sanayisinde 3 kıtada 20'nin üzerinde tesisle faaliyet gösterdiklerini, hedeflerinin, yüksek teknolojili çelik ürünlerinde Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Tosyalı, Osmaniye'de çelik borudan, yassı yapısal çeliğe, spiral boru üretim ve kaplamadan, filmaşin ve inşaat demirine kadar üretim yaptıkları 5 ayrı tesisin bulunduğunu aktararak, bu tesislerde yüksek teknolojiyi kullandıklarını ve katma değerli ürünler elde ettiklerini kaydetti.

Sektördeki yerlerini daha da sağlamlaştırmak için yatırımlara ağırlık verdiklerini ve yurt dışı fırsatları değerlendirdiklerini anlatan Tosyalı, Türkiye'deki yatırımlara da devam edeceklerini vurguladı.

Tosyalı, Japon iştirakli Tosyalı Toyo üretim tesislerinin geçen yıl faaliyete başladığını anımsatarak, bu yatırımın, Japonların Toyoto'dan sonra Türkiye'deki en büyük yatırımı olduğunu, buradan elde ettikleri ürünlerin, Avrupa'dan Kafkaslar'a, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyanın ihtiyacını karşılayacağını dile getirdi.

Osmaniye'de bulunan tesislerinde kapasiteyi doldurduklarını ifade eden Tosyalı, "Şimdi İskenderun'da yeni bir tesis yapıyoruz. Yılda 2,5 milyon ton çelik üretim kapasiteli çok işlevsel bir tesis olacak. Tüm yeni yatırımlarımızda olduğu gibi burada da hedef ithalatı ikame etmek. Alaşımlı çelikler, cıvatalık, halatlık, yaylık çelikler, kord çeliği gibi alanlarda 1 milyon tonun üzerinde ithalat hacmi var. Bu yılın ilk yarısında bu yatırıma başlayacağız. 20 ay gibi bir sürede de bitiririz." diye konuştu.







- "Bu yıl, 2017'den iyi geçecek"





Fuat Tosyalı, Türkiye'de çelik üretiminin 2017'de 36 milyon tonu geçtiğini belirterek, "Bu çok güzel bir rakam. Gittikçe de artacak. İhracat da çok arttı. Mesela Tosyalı olarak 2017 ihracatımız 10'uncu ay itibarıyla 450 milyon doları geçti. Beklentimiz 500 milyon doların üzerinde yılı kapatmak. Yüzde 30'dan fazla ihracatımız var." dedi.

Bu yılın 2017'den iyi geçeceği öngörüsünde bulunan Tosyalı, Türkiye ekonomisine ve ihracatına katkı sağlayan bir şirket olarak yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.

Tosyalı, yatırımlarına, bugünün ekonomik konjonktürüne bakıp karar vermediklerini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"En kötü şartlarda bile üretim hacmini düşürmeyi, çalışan sayımızı azaltmayı, yatırım yaptığımız herhangi bir ülkeden çekilmeyi hiç aklımıza getirmedik. Aksine uzun vadeli yatırım politikalarımızı güçlendirerek Türkiye bayrağını farklı kıtalarda dalgalandırmaya devam ediyoruz. İthalatı ikame edecek katma değerli üretim 2018'de de odağımızda olacak. Düne kadar ürün skalamızda olmayan, yüksek teknoloji gerektiren ürünleri üretebilmek için gerekli yatırımları geri dönüşü çok geç olmasına rağmen öne çektik, hayati önem verdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımızı artırdık. Avrupa ve dünya standartlarının üzerinde sürdürülebilir üretim kalitesine ulaştık. Tüm bu adımları atmaya devam edeceğiz.

2020 yılına kadar dünya demir çelik şirketleri arasında ilk 20’de olmayı hedefliyoruz. Bugün 6 bin kişi olan istihdamımız o tarihe kadar 10 bin kişiyi aşmış olur. Hammaddeden nihai boru üretimine kadar tek çatı altında yapılanmış tek şirketiz. Peçete inceliğinde buruşturulabilecek kabiliyette çeliği de üretiyoruz, doğal gaz nakil borularını da, petrol borularını da... Bu bize büyük bir rekabet avantajı sağladığı gibi, bulunduğumuz her bölgenin lider istihdam kaynaklarından biri olmamızın da nedeni."





- "Cezayir'de Tosyalı Algerie 10 milyar dolarlık bir değere ulaşacak"





Fuat Tosyalı, yurt içinde yaptıkları yatırımları son 10 yıldır yurt dışındaki atılımlarla güçlendirdiklerine işaret ederek, Cezayir'de Tosyalı Algerie ile ülkenin en büyük sanayicilerinden biri olduklarını söyledi.

Tosyalı Algerie için şu ana kadar 2 milyar 250 milyon doları aşan bir yatırım yaptıkları bilgisini veren Tosyalı, şöyle devam etti:

"Yatırımın ilk 2 fazı tamamlanmış durumda. 3. faz ise bu yıl devreye girecek. 4. faz için de kolları sıvadık. Bu faz, ikişer milyar dolarlık iki ayrı modülden oluşacak. Böylece yatırımlarımızın toplamı 6 milyar doları geçecek. Cezayir’deki bu yatırımla birlikte üretim kapasitemizi de ciddi oranda artırmaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde toplam üretim kapasitemiz 8 milyon tonu aşacak. Aynı zamanda Türkiye'de olduğu gibi bu bölgede de ürün yelpazesini genişleteceğiz ve katma değeri yüksek ürünlere yöneleceğiz. Maden ve cevherden çelik üretimine ağırlık vereceğiz. Böylece Cezayir, Türkiye'den bugüne kadar yurt dışında yapılmış en büyük Türk yatırımlarından biri olmakla kalmayacak, aynı zamanda bir Türk şirketinin yurt dışındaki madende en büyük yatırımı da olacak."

Tosyalı, Tosyalı Algerie'nin yakın gelecekte 10 milyar dolarlık bir değere ulaşacağını düşündüklerini belirterek, "Türkiye'deki ciromuzun ise 2017 sonunda 2 milyar doları geçmesini, 2019'da 2,5 milyar doları bulmasını bekliyoruz. 8 milyon ton üretim yapan bir yerin cirosu 5 milyar dolar olacak." dedi.

Tosyalı Algerie'de kurulan spiral boru fabrikasında, öncelikle bölgenin petrol, doğal gaz ve su iletim hatlarında kullanılacak boruların üretileceğini aktaran Tosyalı, bu kapsamda çok sayıda projeyi yakından takip ettiklerini, burada ana boru tedarikçisi oldukları TANAP'tan iki kat fazla boru üreteceklerini söyledi.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Afrika'nın geleceğine çok güvendiklerini dile getirerek, şu an ihracat yapacak kapasitelerinin olmadığını, üretimlerini iç piyasada tükettiklerini, ancak 2018'den itibaren Sahra Altı Afrika'ya inşaat demiri ve filmaşin satacaklarını, bu bölgenin doğusu ve batısının da radarlarında olacağını sözlerine ekledi.