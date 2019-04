Torunlar GYO'dan Hilton ile otel yatırımı

İSTANBUL (AA) - Torunlar GYO, turizm yatırımlarına dünyaca ünlü otel zinciri Hilton markası ile başlıyor.

Torunlar GYO, Mall of İstanbul'un otel etabı için dünyaca ünlü otel zinciri Hilton ile franchise anlaşması imzaladı.

İmza töreninde konuşan Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Mall of İstanbul'un Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi tarafından dünyada "Best of the Best" olarak tescillenerek ödül aldığını hatırlattı.

Torun, dünyanın en önemli otel markası Hilton ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Rezidanslarında 35 ayrı milletten yatırımcısı bulunan ve her yıl 2 milyonun üzerinde yabancı turist ağırlayan Mall of İstanbul, Hilton markası ile birlikte uluslararası cazibesini daha da artıracaktır." dedi.

Hilton Mall of İstanbul'u arsa hariç 71 milyon dolar yatırım bedeli ile hayata geçirdiklerini aktaran Torun, otelin 2020 yılının ikinci yarısında konuklarını ağırlamaya başlayacağını bildirdi.





- "İstanbul'un her noktasına kolayca ulaşım"





Aziz Torun, Mall of İstanbul'un bulunduğu konuma dikkati çekerek, otelin 5 kıtada 260'ın üzerinde kente uçuş imkanı sunan İstanbul Yeni Havalimanı'na en yakın 5 yıldızlı otellerden biri olarak hizmet vereceğini söyledi.

Gelecek yıl hizmete girmesi planlanan Ataköy-İkitelli Metro hattı üzerinde yer alan MASKO istasyonunun Mall of İstanbul projesi ile direkt bağlantısı olduğunu belirten Torun, "Metro sayesinde konuklarımız İstanbul'un her noktasına kolayca ulaşma imkanına da sahip olacaklar." dedi.

Torun, bin 410 kişi kapasiteli konferans salonu ve farklı büyüklüklerdeki 10 adet toplantı salonu ile Hilton Mall of İstanbul'un, hem uluslararası hem de ulusal iş toplantılarına ev sahipliği yapacak özelliklere sahip olduğunu vurguladı.





- "Şehrin gelişen ve yükselen bölgesinde en üst standartları belirlemeye devam edeceğiz"





Hilton MENA&T Bölgesi (Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye) İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Carlos Khneisser de böyle "harika" bir projenin parçası olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade ederek, "Hilton Hotel ve Resorts markası olarak Hilton İstanbul Bosphorus’u açtığımızdan bugüne kadar 60 yılı aşkın süredir uluslararası seyahat pazarının öncülüğünü yapıyoruz. Hilton Mall of İstanbul ile şehrin gelişen ve yükselen bölgesinde de en üst standartları belirlemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Verilen bilgiye göre, Hilton Mall of İstanbul, 19'u süit, 161'i standart olmak üzere toplam 180 odayla hizmet verecek. 366 ziyaretçi kapasiteli otelde, kongre merkezi, restoran, executive lounge, SPA, fitness center ve havuz gibi sosyal donatıların yanı sıra mağaza alanları da yer alacak.

Açıldığında yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlaması beklenen Hilton Mall of İstanbul, Torunlar GYO yüzde 100 iştiraki olan TRN Otel İşletmeciliği tarafından franchise anlaşması modeli ile işletilecek.