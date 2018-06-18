Torosların memba suyu çeşmelerden akmaya başladı

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mavi Kanyon Memba Suyu İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri'nin hizmete açılmasının ardından Mavi Tünel'den gelen içme suyu, bugün itibarıyla Hasanköy İstasyonu'ndan şehir şebekesine verilmeye başlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Torosların memba kalitesindeki suyunu şehir şebekesine aktarmak için Hasanköy İstasyonu'nda düzenlenen programda konuştu.

Konya'nın bir hayalinin daha gerçekleştiğini, projenin Konya için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Sorgun, şöyle konuştu:

"Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz ki o gün KOSKİ Genel Müdürü olarak Devlet Su İşleri ile KOSKİ Genel Müdürlüğü arasındaki ilk protokolünü imzalamak bize nasip olmuştu. Bugün de bu suyun şebekeye verilmesinde bulunmayı Cenab-ı Hakk bizlere nasip etti. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımıza, önceki dönem ve şu anki büyükşehir belediye başkanlarımıza, KOSKİ Genel Müdürlüğümüz ile Orman ve Su İşleri Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu tarihi ve çok önemli bir proje. Tek başına bu proje bile 650 milyon lira. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2 Haziran'da Konya'yı teşriflerinde o devasa çelik borulardan suyu arıtma tesislerine almıştık. Seçme Arıtma Tesislerinden buraya kadar da sürekli testler, denemeler ve şebeke temizlikleri yapılarak, bugün dünya standartlarında içme ve kullanma suyu kalitesi yakalandı. Şu an itibarıyla Torosların memba suyu bütün hemşehrilerimizin musluklarına verilecek. Artık Torosların kar ve yağmur sularından oluşan bu memba suyunu hep beraber içeceğiz."

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da çok önemli bir hizmetin hayata geçirildiğini belirterek, "İnsanımıza kaliteli içme suyu sunmak için 7-8 yıllık bir emeğin bugün nihayetindeyiz. Şehrimize memba su veriliyor. Hayırlı mübarek olsun." dedi.

- "Yıl sonu itibarıyla şehrin tamamına memba kalitesinde bir suyu vermiş olacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Konya’nın 110 yıllık hayalinin gerçekleştiğine şahitlik ettiklerini söyledi.

Bu önemli hizmetin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla yapıldığını hatırlatan Altay, "Bugün inşallah şehrimizin yüzde 20'sine suyu vermiş olacağız. Bir hafta içinde yüzde 50'sine, yıl sonu itibarıyla da şehrin tamamına memba kalitesinde suyu vereceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Torosların suyunu Konyalılara ulaştıracak vana açıldı.

Törene, eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya milletvekili adayı Tahir Akyürek, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu da katıldı.