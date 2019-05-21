Toroslar'ın gözdesi Eğrigöl'ün yolları açıldı

KONYA (AA) - Konya ve Antalya sınırında, Geyik Dağları'nın eteklerindeki Taşeli platosunda yer alan Eğrigöl'ün kar nedeniyle kapanan yolları, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Geyik Dağları'nın eteklerindeki Eğrigöl, el değmemiş doğası ve endemik bitkileriyle yaylacılar, doğa ve fotoğraf tutkunları ile kampçılardan büyük rağbet görüyor.

Eğrigöl ve çevresindeki yaylalara ulaşımı sağlayan, kış aylarındaki yoğun yağışlarla oluşan 5-6 metrelik kar kütleleri nedeniyle kapalı olan yollar, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerince uzun süren çalışmalar sonucu açıldı.

Çalışmalar sırasında, Konya'dan bölgedeki endemik bitkileri ve coğrafyayı incelemeye gelen doğa tutukunu Mehmet Ali Palabıyık, bu doğal güzellikleri görmek için arkadaşlarıyla her yıl birkaç kez bölgeyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Palabıyık, "Bugün yaptığımız ziyarette kapalı yayla yolunun açıldığını gördük. Yolların açılmasıyla bölgeye yoğun ziyaretçi geleceğini tahmin ediyorum." dedi.