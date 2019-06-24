Toroslar'da

KONYA(AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir haftadır etkili olan yağış sonrası dağlarda çıkan mor mantarlar vatandaşların da yüzünü güldürüyor.
Dağda mantar toplayan Mustafa Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yağışların yetersizliğinden dolayı şimdiye kadar çıkmayan mor mantar, son bir haftadır etkili olan yağışlarla yüksek kesimlerde, yaylalarda nem oranın yüksek olması ile çıkmaya başladı. Sabah geldik, çok taze ve güzel mantarlar bulduk. Bildiğimiz ve her zaman yedimiz mor mantarları topladık. Başka tür mantar toplamıyoruz. Ailecek yıllardır bu mantarı toplayıp yiyoruz." diye konuştu.