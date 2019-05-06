Toroslar'da köylülerin en büyük yardımcısı at ve katırlar

KONYA (AA) - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden, traktör sayısıyla ikinci sırada bulunan Konya'da, ovada modern tarım aletleri ile üretim yapılırken, Toros Dağları'ndaki köylerde ise kara saban kullanılmaya devam ediyor.

Toroslar'ın eteğinde yer alan Hadim ilçesine bağlı Gerez mahallesinde çiftçiler, küçük arazilerini at ve katırla sürerek üretim yapıyor.

Sarp arazi yapısı nedeniyle modern tarım aletlerini kullanamayan üreticiler, hasadı da ağırlıklı olarak el emeği ile yapıyor.

Gerez mahallesinde yaşayan Yakup Özdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarlayı atına bağladığı kara saban sayesinde ekime hazır hale getirdiğini söyledi.



Kara saban ile çalışmanın zor ve zahmetli olduğunu anlatan Özdoğan, "Kendimi bildim bileli bu tarlaları kara sabanla sürüyoruz. Patatesimizi ekerken de sökerken de saban kullanıyoruz. Arazilerimiz küçük ve parça parça olduğu için makine kullanmaya gerek görmüyoruz. Atlar eskiden beri ekim aracı olarak işimizi görüyor." diye konuştu.



- "Çocuklar işi eğlenceye çeviriyor"



Tarlaları büyük emek harcayarak üretime hazır hale getirdiklerini belirten Özdoğan, şöyle devam etti:



"Mahallemiz dağların yamaçlarına kurulu olduğu için tarlalarımızın ekimi, dikimi de oldukça zahmetli. Bana eşim ve çocuklarım yardımcı oluyor. Torunlarım da tohum ekerek ya da tarla düzelticiye binerek hem eğleniyor hem de bize yardımcı oluyor. Tarla komşumuzun da küçük bir tarlası vardı, onu da sürdük."



Özdoğan, at veya katır olmasaydı tarlaların bilek gücü ile işlenmesinin çok daha zor olacağına işaret ederek, "Atla, sabanla, tırmıkla bahçemi sürüyorum. Yiyeceğimizi organik olarak kendi çabamızla, az maliyetle yetiştiriyoruz. Mazot masrafımız yok. Saman masrafımız ise sadece kışın oluyor." ifadelerini kullandı.



