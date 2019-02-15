Toros Tarım, Antalyalı çiftçiyi otomobil sahibi yaptı

- Şirketin düzenlediği kampanya kapsamında, Toros Tarım'ın özel gübrelerinden alan çiftçiler arasında yapılan çekiliş sonucunda Antalyalı Salih Özen otomobil kazandı - Kampanya çerçevesinde otomobilin yanı sıra, motosiklet, bilgisayar, televizyon ve cep telefonu gibi pek çok hediye de sahiplerini buldu