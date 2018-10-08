Torna atölyesinden yüksek teknolojiye uzanan başarı

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Dünyada cerrahi alet üretiminde üçüncü kümelenme merkezi olan Samsun'da bulunan ve el yapımı silah üretimi yapılan atölyelerden dönüştürülen firmalardan Aygün Cerrahi Aletler AŞ, geliştirdiği yüksek teknolojili ürünleri yurt dışına satıyor.

Doğu Karadeniz'de yıllar önce torna ve tesviye makineleriyle el yapımı silah üretimi yapılan atölyeler, 1980 yılından sonra yerini tıbbi cerrahi aletlerin yapıldığı irili ufaklı işletmelere bıraktı. Bu fabrikalardan biri de Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Aygün Cerrahi Aletler AŞ.

Mehmet Aygün tarafından 50 metrekarelik atölyede bir torna, matkap, iki mengene ve bazı tesviye aletleriyle kurulan şirket, bugün 8 bin metrekarelik alanda üretim yapan bir teknoloji firması haline geldi.

Şirket, sterilizasyon için konteyner, cerrahi motor, medikal aydınlatma ve tek kullanımlık medikal sistemleri üretiyor.

Samsun'da üretilen medikal ve cerrahi ürünler, aralarında ABD, Almanya ve Çin'in de bulunduğu 90 civarında ülkeye ihraç ediliyor.

Aygün Cerrahi Aletler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, AA muhabirine, 1988 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Sektörün silah ustalarına cerrahi el aletlerinin tamir ettirilmesiyle başladığını anlatan Aygün, "Geldiğimiz noktada firmamız yüksek teknoloji tıbbi cihazların üretimi, yazılımı, her türlü geliştirme faaliyetini, Ar-Ge'sini yapacak seviyeye kadar geldi. Patentler alarak uluslararası bir firma olma yolunda işimize devam ediyoruz. Onlarca ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz." dedi.

İşe hastaneler için tamir ettikleri cerrahi aletlerin benzerlerini yaparak başladıklarını dile getiren Aygün, şöyle devam etti:

"O yıllarda Türkiye'nin bu tür cihazlara ihtiyacının fazlalığı, bizi daha fazla motive etti. Bu alanda başarılı olabileceğimizi hissettik. Daha sonra teknik eğitim almış insanlarla kadromuzu genişletmeye başladık. Bugün ise yolumuza mühendislerimizle devam ediyoruz. Bugün gelinen noktada yüksek teknolojiyle ilgili olsak da başlangıç noktasında silah ustalarının yetenekleri bu sektörün doğuşunda çok ciddi fayda sağlamıştır."

Çatal bıçak ve uçak hurdalıklarından ham madde temin edildi

Aygün, geçmişte ham madde bulmakta zorluklar yaşadıklarına işaret ederek, "Ekartör (cerrahi bir alet) yapmak için mutfakta kullandığımız çatal bıçağı şekillendiriyorduk. Bir aspiratör ucu için lazım olan çelik boruyu bulamamaktan dolayı gidip uçak hurdalıklarında uçak yakıt borularının hurdalarını alıp onları şekillendirip o ürünü elde etmeye çalışıyorduk hatta bisiklet jantlarının paslanmaz çelik olanları bizim için malzeme oldu. Daha sonra doğru tedarikçileri bulduk, onlardan doğru ürünler temin ederek gerçek üretim yapar hale geldik."

İstihdamı 1'den 240'ye yükseldi

Başlangıçta bir kişinin çalıştığı şirkette bugün 240 kişinin istihdam edildiğine dikkati çeken Aygün, "Bu firma çok daha büyük yerlere gidebilmenin eşiğinde. Bu, öğrencilik bölümünü tamamladı olarak da yorumlanabilir. Bundan sonra yapabileceğimiz, yönetebileceğimiz çok daha ciddi hacimli işler olacak inşallah." ifadesini kullandı.

Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Dr. Ahmet Aydemir ise Samsun'da sektörün yaklaşık 40 yıl önce hekimlerin kırılan veya bozulan cerrahi el aletlerini tamir etmeleri için silah üretim ustalarına getirmesiyle başladığını söyledi.

Silah ustalarının cerrahi el aletleri üzerinde de ustalaşması üzerine taleplerin giderek arttığını belirten Aydemir, "Ülke o dönem ithalata bağımlı durumdaydı. Yaptıkları işin takdir gördüğünü gören silah üreticilerimizin bir kısmı cerrahi alet üretimine dönüyor. Bu yolla da Samsun'da 40 yıl önce bu sektörde başlangıç yapılıyor. Bugün bir kümelenme merkezi olarak şehrimizde bu sektör önemli konuma gelmiş durumda." diye konuştu.