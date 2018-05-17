ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde çevre temizliği, bazı binaların boyanması ve yol asfaltlama gibi çalışmalar yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetikleri Daire Başkanlığınca kentin yaş sebze, meyve ve balık gibi gıdaların satıldığı Toptancı Hali'nde kapsamlı temizlik yapıldı.

Başkanlık bünyesindeki 70 personel, bir unimog yıkama aracı, 2'si sıcak su tankeri olmak üzere toplam 5 su tankeri ve 4 süpürge aracıyla temizlik yapıldı.

Temizlik araçlarıyla basınçlı sıcak ve soğuk su kullanarak hal alanını temizleyen ekipler, duvar kenarları ile çöp toplama alanlarını da ilaçladı. Sinek, sivrisinek gibi haşerelerin üremesine elverişli alanlarda sağlık kurallarına ve yönetmeliklere uygun ilaçlama yapıldı.

- Bazı binalardaki elektrik tesisatları onarıldı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Toptancı Hali'nde uzayan ve çevreye sarkan ağaçlar budandı. Dış cepheleri eskiyen binaların bakım ve onarımı, boyanması ve bazı binalardaki elektrik tesisatları da elden geçirildi.

Toptancı Hali'nde bozulan yollar yeniden asfaltlanırken, 200 metre uzunluğunda ara refüj yerleştirildi. Ayrıca deniz ürünlerinin nakliyesinin gerçekleştirildiği bölüme 140 metrelik atık su kanalı yapıldı.

Öte yandan halde gerçekleşen bakım, onarım ve temizliğin yanı sıra güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkarıldı.

Bu kapsamda, hal alanında 2'si K-9 köpekli toplam 42 ANFA güvenlik görevlisi vardiya usulü çalışırken, özel noktalara yerleştirilen 55 kamerayla da 24 saat aralıksız izleme merkezi oluşturuldu. Emniyet Genel Müdürlüğünün MOBESE sistemine entegre edilen kameralar sayesinde güvenlik takibi daha da artırıldı.