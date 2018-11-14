"Toplumun yücelmesi kadınlar ve gençler eliyle gerçekleştirilecektir"

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün özellikle kadın ve gençliğe yönelik eğitimin hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Zira bilgi, değer, erdem ve güzel ahlak ekseninde toplumun yücelmesi ve daha iyi bir gelecek inşası kadınlarımız ve gençlerimiz eliyle gerçekleştirilecektir." dedi.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "TDV Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) 2018-2019 Faaliyet Yılı" açılış programında, insanın yaşadığı toplumla uyumunu sağlamada, barış, hoşgörü ve adaletin hüküm sürdüğü bir hayatın inşasında en önemli unsurun eğitim olduğunu söyledi.

Bir arada yaşama hukuku ve ahlakının güçlendirilmesi, sevgi, saygı ve muhabbet gibi kazanımların pekiştirilmesi, inanç ve medeniyet değerlerinin özümsenmesinin ancak eğitimle mümkün olduğunu belirten Erbaş, bireysel ve küresel anlamda, fitne, tefrika, anarşi ve terörün önlenmesi açısından da en önemli imkanın yine eğitim olduğunu ifade etti.

Bugün İslam coğrafyasının en önemli ve öncelikli meselesinin de eğitim olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Karşımızdaki en zorlu düşmanımız cehalettir. Cehaletin üstesinden gelmenin yegane yolu da hayatımızın her alanını bilgiyle donatmaktan geçmektedir. Zira bilgiyle yüceldikçe hikmetle beslendikçe, cehalet ortadan kalkacak, yüreklerimiz muhabbetle birleşecektir. Diğer yandan eğitim konusuna yalnızca okul ve öğretmen merkezli değil, hayatın tamamında ve herkesin katılabildiği bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmamızın da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Gerektiğinde çalıştığımız ortamı mektep haline getirebilmek, bilgi üretilen bir yer haline getirebilmek. İşte Türkiye Diyanet Vakfı ve KAGEM bu yoldadır. Bugün özellikle, kadın ve gençliğe yönelik eğitimin hayati bir öneme sahip olduğu açıktır. Zira bilgi, değer, erdem ve güzel ahlak ekseninde toplumun yücelmesi ve daha iyi bir gelecek inşası kadınlarımız ve gençlerimiz eliyle gerçekleştirilecektir."

Erbaş, Hz. Muhammed'in kadın ve gençleri her daim öğrenime teşvik ettiğinin bilinen bir gerçek olduğunu da söyledi.

Hz. Muhammed'in Kuran-ı Kerim ile inşa ettiği İslam toplumunda, kadın ve gençlerin fıtratlarına uygun ve potansiyellerini geliştirebilecekleri bir ortam hazırladığını belirten Erbaş, fikirlerini ve sorunlarını rahatça ifade edebilecekleri imkan ve özgüveni kendilerine kazandırdığını vurguladı.

- "İdeal aile yapısı olmadan ideal toplumdan söz etmek mümkün değil"

Erbaş, eğitim, sorumluluk ve gelecek söz konusu olunca gündeme gelen en önemli alanlardan birinin de aile olduğunu söyledi.

Ailenin dünyaya gelen her insanın ilk eğitimini aldığı en temel eğitim yuvası, sevgi, huzur, rahmet ve sekinetin membaı olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle konuştu:

"Aile, sorumluluk, erdem ve geleneklerin kazanılmasıyla toplumsal huzurun inanç, milli kimlik ve bilincin edinilmesiyle geleceğin teminatıdır. Dolayısıyla ideal aile yapısı olmadan ideal bir toplumdan ve aydınlık bir gelecekten söz etmek mümkün değildir. Bütün bu gerçeklerin farkında olan Kadın, Aile ve Gençlik Merkezimiz, toplumun her kesimine aynı mesafede yaklaşmayı şiar edinen bir bilinçle başta gençlerimiz, kadınlarımız olmak üzere insanımızı, yüce dinimiz İslam'ın sahih bilgisiyle, medeniyetimizin düşünce, kül­tür ve sanat birikimiyle buluşturmak gayretiyle çalışmaktadır."

Erbaş, KAGEM'in seminer, konferans, panel, sempozyum gibi ilmi faaliyetlerden atölye çalışmalarına, yaz okulundan sosyal hizmetlere kadar pek çok alanda güzel çalışmalarla topluma büyük hizmetler sunmaya devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı da "Denge, Değer, Emanet Bağlamında Çevre Ahlakı" konulu konferans verdi.