Toplumun Temel Direği: Aile - Antrenör babanın şampiyon ailesi





SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Sivaslı wushu antrenörü baba, kendisiyle aynı sporu yapan oğulları, kızı ve gelininin elde ettiği başarıların gururunu yaşıyor.

Wushu Milli Takımı Başantrenörü Salih Urhan (52), küçük yaşta filmlerini izlediği Cüneyt Arkın ve Bruce Lee'den etkilenerek karate ve tekvando sporlarına merak sardı. Daha sonra wushu ile tanışan Urhan, katıldığı birçok müsabakada dereceler elde etti.

Urhan'ın çocukları da aynı spora yöneldi. Kendisiyle aynı sporu yapan çocuklarının ve gelininin antrenörlüğünü yapan Urhan, wushuda yeni şampiyonların yetişmesi için ter döküyor.

Milli takımda 17 yıldır başantrenörlük görevini üstlenen Salih Urhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Çin'de wushu eğitimleri aldığını, sporculuk döneminde Türkiye'de bu branşın federasyonunun olmaması ve resmi müsabaka düzenlenmemesi sebebiyle herhangi bir şampiyonluk elde edemediğini ifade etti.





- "Aile boyu wushu yapıyoruz"





Yetiştirdiği sporcuları milli takıma kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Urhan, aile boyu bu spora gönül verdiklerini kaydetti.

Üç çocuğunun ve gelininin wushuyla ilgilendiğini dile getiren Urhan, "Sadece eşimi bu işe bulaştırmadım. Kızım ve gelinim, dünya şampiyonu. Büyük oğlum Avrupa şampiyonu, küçük oğlum ise Avrupa ikincisi. Aile boyu wushu yapıyoruz. Çocuklarım da küçük yaşta başladı. 6-7 yaş grubunda başlatarak büyük başarılar elde ettik. Ailece büyük başarılara imza attık." diye konuştu.

İzledikleri müsabakalarda şampiyonluk yaşayan sporcuların ailecek kendilerini çok etkilediğini aktaran Urhan, şöyle devam etti:

"Biz bu spora sarılınca tam sarılmak istedik, yani şampiyonlar çıkartmak istedik. Acaba bir Türkiye şampiyonu çıkartırsak nasıl bir duygu olur diyerek Türkiye şampiyonu çıkarttık. Bizim için çok güzel bir duyguydu. Sonrasında Avrupa dereceleri gelmeye başladı, dünya şampiyonasında ise bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşı'mızı dinlettirmek tarif edilemez bir duygu. Şampiyon olamadım ama çok şampiyon sporcu yetiştirdim. Sivas'ta wushuda 4 dünya şampiyonluğu var, bunun 14-24 olması lazım. Wushu şu an maalesef olimpiyatlarda yer alan bir spor dalı değil, inşallah olimpiyatlara girerse hedefimiz olimpiyat şampiyonu çıkartmak."





- Dünya şampiyonu, yeni şampiyonlar yetiştiriyor





Urhan'ın dünya şampiyonu kızı Şeyma Urhan (25), 6 yaşından beri wushu yaptığını söyledi.

Babasının yönlendirmesiyle wushuyla tanıştığını ifade eden Urhan, dünya şampiyonluğunun yanı sıra 7 kez Avrupa ve sayısız Türkiye şampiyonluklarının da bulunduğunu belirtti.

Babasının antrenör olması dolayısıyla kendisini sporun içerisinde bulduğunu aktaran Şeyma Urhan, "Şimdi antrenör olarak devam ediyorum, kendim gibi sporcular yetiştirmeye çalışıyorum. Onları da benim gibi dünya şampiyonu yapmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.





- Murat Urhan: "Aile boyu rekabet içerisindeyiz"





Wushucu ailenin büyük oğlu Murat Urhan (29), aynı zamanda bir köy okulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığını söyledi.

Sporculuk döneminde 4 kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadığını ifade eden Urhan, yaşadığı sakatlıktan sonra milli takımda yardımcı antrenör olarak görev almaya başladığını dile getirdi.

Kardeşleri ve eşiyle aile boyu şampiyonluk yaşadıklarını belirten Urhan, şunları kaydetti:

"Aile boyu rekabet içerisindeyiz. Kardeşimle hep o mu şampiyon olacak, ilk şampiyonluğu ben mi getireceğim çekişmesi içerisindeydik. Şeyma benden önce davrandı ve dünya şampiyonu oldu, ben Avrupa şampiyonluğuyla yetindim. Eşimle de bu spor sayesinde tanıştım, babamın öğrencisiydi. Herkes akşamları evinde muhabbet eder, biz wushu izliyoruz."

Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu son sınıf öğrencisi olan ailenin küçük oğlu Fatih Urhan (23) ise wushuya ailesi sayesinde 10 yaşında başladığını anlattı.

Avrupa ve Balkan şampiyonlukları bulunan Urhan, "Ailecek wushucu olmak güzel bir duygu. Ablam ve ağabeyimden etkilenerek wushuya başladım." diye konuştu.





- Şampiyon ailenin dünya şampiyonu gelini





Ailenin dünya şampiyonu gelini Burçin Urhan (24), yaklaşık 10 yıldır wushu sporu yaptığını söyledi.

Ailecek bu sporu yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Urhan, "Kayınpederimin bana çok büyük katkısı oldu. Dünya şampiyonluğunu almam onun sayesinde diyebilirim çünkü o bizi çok iyi yetiştirdi. Onun disiplini sayesinde ailecek bu kadar derece alabildik." ifadelerini kullandı.

Anne Esma Urhan ise eşi, çocukları ve geliniyle gurur duyduğunu, eşiyle zaman zaman milli takım kamplarına katıldığını, onlara her alanda destek olmaya çalıştığını belirtti.