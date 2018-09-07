Toplum Yararına Programı ile 80 bin kişi istihdam edilecek

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "100 Günlük İcraat Programı"nda ilan ettiği önemli projelerden biri olan "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" projesini hayata geçirmek için Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı iş birliği protokolü imzalayacak. Buna göre, Toplum Yararına Programı kapsamında 80 bin kişi istihdam edilecek.

80 bin kişi okullarda görevlendirilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, üç bakanlık arasında imzalanacak iş birliği protokolüyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR kanalıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların temizliği, bakım ve onarımı için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 60 bin kişilik ödeneği il müdürlüklerine aktaracak.

Ayrıca, okullarda yine TYP üzerinden görevlendirilecek yaklaşık 20 bin güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri aracılığıyla gelişmeleri takip ederek, olası sorunlar karşısında gereken tedbirlerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlayacak. Böylece toplamda 80 bin kişi TYP'den faydalanacak.

TYP'ye ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden alınırken program okulların açılmasıyla başlayacak ve eğitim öğretim yılı süresince devam edecek.

TYP kapsamında okullarda görev alacak her bir katılımcı için aylık asgari ücret üzerinden ödemeler gerçekleştirilecek.

"Önemli bir adım atıyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yürütülen çalışmalar ile çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almasının kaliteli eğitimin olmazsa olmaz bir parçası olduğunun bilinciyle hem ailelerin gözünün arkada kalmaması hem de evlatlarımızın hijyenik şartlarda eğitim alması için Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı ile beraber önemli bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ayşe Şensoy Boztepe