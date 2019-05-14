Toplum içinde var olduklarını müzik sayesinde gösteriyorlar

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'de, İstiklal Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezine devam eden ve müzik öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bir araya gelen 6 öğrenci, çaldıkları enstrümanlar eşliğinde türküler söylüyor.

İstiklal Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde görevli müzik öğretmeni Turgut Tekdemir, müziğe olan ilgilerini fark ettiği zihinsel engelli 6 özel öğrencisinin hayatına dokundu.

Derslerin bitmesinin ardından okuldaki müzik sınıfında bir araya gelen öğrenciler, 1,5 yıllık emeğin ardından çaldıkları bağlama, tef, davul ve djembe eşliğinde "Çanakkale", "Hey Onbeşli", "İzmir'in Kavakları" ve "Gesi Bağları" türkülerini seslendiriyor.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü kapsamında Turhal'a giden ve burada belediyenin de desteğiyle "Hey Onbeşli" türküsüne klip çeken çocuklar, seslerini tüm Türkiye'ye duyurmak istiyor.

- "Yetenekliler, müziği seviyorlar"

Müzik öğretmeni Tekdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında hiç konuşamayan ve öğrendiklerini kısa sürede unutanların da bulunduğu hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin, çalınan şarkılara eşlik ederek kendilerini ifade ettiğini dile getirerek bu çocukların müzik aletlerine yatkınlığını fark edince çalışmaya başladıklarını söyledi.

Zamanla ortaya çok güzel şeylerin çıktığını belirten Tekdemir, "Çanakkale, Hey Onbeşli ve Gesi Bağları türkülerini öğrettim. Şu anda da İzmir'in Kavakları türküsü üzerinde çalışıyoruz. Bütün bölgelerden birer türkü alıp tüm Türkiye'ye sunmak istiyoruz. Çocuklarımız enstrümanlarını kendileri çalıyor, şarkılarını da kendileri söylüyor. Hiçbir profesyonel destek almıyorlar. Yetenekliler, müziği seviyorlar." diye konuştu.

Müziğin çocukların gelişimine çok büyük katkı verdiğini aktaran Tekdemir, şunları kaydetti:

"Öğrencilerden Mahmut, ilk geldiğinde çok usta bir bağlamacı değildi ama gün geçtikçe insanlara kendisini ispatladı. Kendisinin de toplum içinde var olduğunu bağlamasıyla gösterebiliyor. Şu anda bağlamasıyla 10'a yakın türkü çalıyor. Önceden 3 kişi önünde konuşamayan kızlarımız, şu anda 2 bin kişilik bir topluluk karşısında şarkı söyleyip konuşabilir vaziyete geldiler. Enes de aynı şekilde, ufak bir bedensel engeli de olsa şu anda herhangi bir grup içinde ritim çalabilecek kabiliyette. Beni mutlu ediyorlar."

- "Hey Onbeşli" türküsüne klip çektiler

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Turhal'a gittiklerini ve belediyenin desteğiyle "Hey Onbeşli" türküsüne klip çektiklerini anlatan Tekdemir, "Kendi çabalarımızla Turhal'da güzel bir klip çalışması yaptık. Yayınlayıp bütün Türkiye'ye sunacağız. Herkesten bunu desteklemesini istiyoruz. Özel çocuklarımızın neler yapabileceğini bütün Türkiye'nin görmesini istiyoruz. Normal insanların cesaret edemeyeceği çok güzel, başarılı işlere imza atıyorlar. Bunun Türkiye'ye örnek olmasını, bu özel çocuklarımızın da ihmal edilmemesi gerektiğini, fırsatlar verildiğinde neler yapılabildiğini Türkiye'nin görmesini istiyoruz. Amacımız bu." şeklinde konuştu.

Tekdemir, destek bulabilmeleri durumunda gelecek yıl bu ekiple beraber 7 bölgeyi ziyaret ederek her bölgenin bir türküsünü armağan etmek istediklerini vurguladı.

- "Bağlamayla birlikte hayata tutundum"

11. sınıf öğrencilerinden Enes Açıkgöz, çektikleri kliple farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Eskiden toplum içine giremediğini ama artık rahatlıkla girebildiğini aktaran Açıkgöz, "Kendimi hiç kasmıyorum. Bu çalışmalar sayesinde, bizim de bir şeyler yapabildiğimizi gösteriyoruz. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz." dedi.

10. sınıf öğrencisi Mahmut Usanmaz ise müzikle tanışmadan önce hiçbir şey yapmak istemediğini anlatarak, "Öğretmenim sayesinde müzikle tanıştım. Hayatımda çok şey değişti. Bağlamayla birlikte hayata tutundum. Biz engelli değiliz. Şimdi bağlama ile mutlu ve huzurluyum." diye konuştu.



12. sınıf öğrencisi Leman Aslan da önceden hiç konuşmayan biriyken müzikle birlikte açıldığını ve kendisini bulduğunu dile getirdi.