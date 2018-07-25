Toplum Destekli Polislik Şubesi daha güvenli yaşam için çalışıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ile toplum üzerindeki suç korkusunun ortadan kaldırılarak daha güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, camilerde ve yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere yönelik 115 toplantı yapan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 211 öğrenciye polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla polislik mesleğini tanıttı.

Trafik kuralları, kişisel güvenliklerinin sağlanması, yabancılara karşı dikkat edilmesi gereken hususlar, boğulma olayları ile genel güvenlik konularında bilgilendirme de yapan ekipler, hırsızlık, dolandırıcılık, 155 Polis İmdat Hattı'nın kullanımı ve önemi hakkında hazırlanan broşürlerin dağıtımını gerçekleştirdi.