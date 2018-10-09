Toplu taşıma aracında vatandaşı dinlediler

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, seyahat ettiği otobüste bu ay hizmete giren toplu taşıma sistemini tanıttı.

Bahçeci, Kendirli ile Caacabey Meydanı'ndaki durakta Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hattına giden otobüse binerek seyahatine başladı.

Yolculardan birinin yanına oturan Başkan Bahçeci, diğer yolcularla da selamlaştı. Bu ay hizmete başlayan toplu ulaşımla ilgili vatandaşların düşüncesini soran Bahçeci, aldığı olumlu tepkilerden memnun kaldı. Başkan Bahçeci'yi otobüste karşılarında gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Seyahatinin ardından gazetecilere açıklama yapan Bahçeci, Kırşehir'de otobüslerin alınmasından sonra 11 ayrı hat kurulduğunu söyledi.

Bu hatlarla şehrin her noktasına ulaşım imkanı sağladıklarını belirten Bahçeci, "Şehirde yaşayan herkes en fazla 500 metre yürüyerek bir otobüs durağına ulaşmış olacak. Yıllardır Kırşehir'de dolmuşlar vardı. İlk defa böyle bir sisteme geçildi. İşin doğrusu toplu taşımada Kırşehir'de sistem yoktu." dedi.

Kırşehir'de 1 ekim tarihi itibarıyla toplu ulaşım sistemine başladıklarını anlatan Bahçeci, "Yolculuk yapan insanlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti bizi de çok mutlu ediyor. 'Kendimizi büyük şehirde gibi hissediyoruz' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kendirli de ulaşım master planının yoğun bir çalışmanın sonunda hayata geçirildiğini anımsatarak, "Şehrin altyapısı tamamlandıktan sonra otobüsler hizmete girdi. Yoğun araç trafiğinden de şehir büyük oranda kurtulacak." diye konuştu.

Başkan Bahçeci'nin toplu ulaşım sistemi ve otobüslerin tanıtım programına Kırşehir Şoförler Odası Başkanı Mehmet Tekin ve gazeteciler de eşlik etti.



