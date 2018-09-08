Topladığı eski eşyaları evinde sergiliyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki emekli Muhlis Yıldız, eski eşya merakıyla topladığı ve satın aldığı malzemeleri evinin bir odasında sergiliyor.

Yıldız, 1980 yılında Ankara'da çalıştığı sırada eline geçen eski paranın ardından eski eşyalara ilgi duymaya başladı ve yaklaşık 40 yılda 2 bine yakın eşya biriktirdi.

Topladığı ve satın aldığı eşyaları evinde sergileyen Yıldız'ın hayali, kültürevi açarak antika eşyaları gelecek nesillere aktarabilmek.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Odada antika paralar, eski resimler, ilk televizyonlar, çevirmeli telefonlar, fotoğraf makineleri, lambalı radyolar, fenerler, ağırlık ölçüleri, köy hayatında kullanılan bir sürü eşya, el örgüleri ve eski bakır yemek takımları bulunuyor." dedi.

Biriktirdiği eşyalardan kültürevi açmayı hayal ettiğini aktaran Yıldız, "Bunun için de yetkililerden destek bekliyorum. Bu eşyalar arasında kendi biriktirdiklerim de var satın aldıklarım da. Amacım, bir kültürevi açarak gelecek nesillere bunları bırakmak. 'Zamanında insanlar bu kültürü yaşamış' demelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.