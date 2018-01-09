KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesinin bir enerji firmasıyla kurduğu tesiste, tonlarca evsel atık elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Belediyesinin merkeze bağlı Ekizağıl köyündeki Katı Atık Düzenli Depolama Alanı'na Köremez Enerji ortaklığında santraller kuruldu.

Metan gazından elektrik enerjisi üretimi ile ilgili hazırlanan proje kapsamında uygun teknolojiler kullanılarak her biri 1 megavat enerji üretim kapasiteli 400 bin kilovatlık bir enerji üretiminin gerçekleşmesi ve elektrik ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Burada üretilen enerjinin ulusal sisteme de satılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, düzenli depolama sahasında günlük yaklaşık 150 ton atığın taşınarak bertaraf edildiğini ifade etti.

Burada 3 bin 500 konuta yetecek enerji elde edilme imkanı bulunduğunu vurgulayan Bahçeci, önemli bir ekonomik değere sahip evsel katı atıkların, yeni teknolojiler aracılığıyla yenilenebilir enerji kapsamında değerlendirildiğini dile getirdi.

Çevre alanında yapılabilecek en önemli yatırımlardan birine imza attıklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Ekizağıl güzergahındaki Katı Atık Depolama Alanı'nda gazdan enerji üretim tesisini kurduk ve aydınlık geleceğimizi sağlıklı geleceğe taşıma noktasında önemli bir adım attık. Gerekli altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından hizmete sunduğumuz tesisimizde doğanın dengesine katkı sunup vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracağız. Bununla beraber çöplerden elektrik üreterek binlerce konut ve iş yerinin elektrik ihtiyacını karşılayabileceğiz. Tabiatı koruyacak vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutacak her çalışmanın altında imzamız olmaya devam edecek olup tabiatı, tarihi, kültürü ile tanınan medeniyet tohumunun atıldığı Anadolu'nun parlayan yıldızı kentimiz Kırşehir’i projeleriyle markalaştırma çabalarımız sürecektir."