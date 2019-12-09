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Tomarza'da kış tedbirleri semineri düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Tomarza ilçesinde kış tedbirleriyle ilgili seminer düzenlendi.Trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış koşulları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen seminer, Halk Eğitim...

Genel 09.12.2019, 15:19
Tomarza'da kış tedbirleri semineri düzenlendi
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KAYSERİ (AA) - Tomarza ilçesinde kış tedbirleriyle ilgili seminer düzenlendi.

Trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış koşulları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen seminer, Halk Eğitim Merkezi Salonunda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Davut Şahin, kurum amirleri, esnaf ve ziraat odalarının başkanları ve muhtarlar katıldı.

Seminerde, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Şube Bürosu Amiri polis memuru Tahsin Cerit, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri konusunda bilgi verdi.

#Tomarza
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