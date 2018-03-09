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TOKİ'nin satışa çıkardığı arsalar yatırımcılardan ilgi gördü

- TOKİ Başkanı Turan: - "Yatırımcıdan gelen bu yoğun talep hem bizim için hem de ekonomimiz için olumlu bir göstergedir" - "Açık artırma sonucunda 110 arsa ortalama yüzde 13 değer artışıyla alıcı buldu"

09 Mart 2018 Cuma 14:41
TOKİ'nin satışa çıkardığı arsalar yatırımcılardan ilgi gördü
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ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, satışa sundukları arsalara gelen yoğun talep nedeniyle, açık artırma müzayedesinin, rekor satış bedeliyle sonuçlandığını belirterek, "Yatırımcıdan gelen bu yoğun talep hem bizim için hem de ekonomimiz için olumlu bir göstergedir." dedi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi uzun vadeli tahvil notunu Ba1'den Ba2'ye düşürmesine rağmen yatırımcıların, TOKİ tarafından açık artırmayla 20 ilde satışa sunulan 110 arsaya yoğun talep gösterdiğini söyledi.

Açık artırma müzayedesinin rekor satış bedeliyle sonuçlandığını aktaran Turan, 110 arsanın ortalama yüzde 13 değer artışıyla alıcı bulduğunu belirtti.

Muhammen bedeli 306 milyon 523 bin 524 lira olan 27 arsanın, 40 milyon 41 bin 26 lira değer artışıyla, 346 bin 564 bin 550 liraya satıldığını belirten Turan, şöyle konuştu:

"20 ilde yatırımcılarımıza sunduğumuz arsalarımıza yoğun bir talep geldi. Yatırımcılarımızın göstermiş olduğu yoğun talep, ülke ekonomisi göstergeleri adına da olumlu bir gelişmedir. Müzayedemize yatırımcılar rekor bir teklifte bulundu. Bu rekor ülkemiz ekonomisinin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu ve yatırım yapılabilir güvenli bir liman olduğunun göstergesidir. Bu rekor teklif, Türkiye ekonomisine olan güvenin bir göstergesidir."

Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara konut üretebilmek için atıl durumdaki kamu arazilerini değerlendirdiklerini ifade eden belirten Turan, "Sanayi, eğitim, sağlık, turizm ve kamu yatırımları için de arsa üretiyoruz. Konut, ticaret, özel eğitim alanı, akaryakıt, rehabilitasyon merkezi, sanayi alanı niteliğindeki arsaların alıcı bulduğu müzayedemizin sonucunda elde edeceğimiz gelir, kamuya odaklı projelerimizde kaynak olarak kullanılacaktır." dedi.

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