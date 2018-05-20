TOKİ'nin indirim kampanyasına vatandaştan yoğun ilgi

ANKARA (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 20 indirim getiren kampanyasına, 13 bin 905 vatandaş başvurdu.

TOKİ'den yapılan açıklamada, TOKİ Başkanı Ergün Turan, yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanan vatandaşların yüzde 66'sının borcunu "yastık altı" diye tabir edilen kişisel tasarrufları ile kapattığını belirtti.

Turan, "Bu durum, sektörde kriz var söylemlerine bir cevap niteliğindedir. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, milletimizin ülkemizin ekonomisine ve geleceğine duyduğu güvenin önemli bir kanıtıdır. Ayrıca birikimlerin konut amaçlı kullanılması da sektörümüze duyulan güven ve ilginin göstergesidir." ifadesini kullandı.

Vatandaşların kampanyaya gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten Turan, TOKİ'den sosyal konut satın alan, çoğu alt gelir grubundan vatandaşlara yüzde 20 erken ödeme indirimi ile önemli bir fırsat sunulduğuna dikkati çekti.

Turan, şöyle devam etti:

"100 bin lira borcu olan bir vatandaşın 18 Mayıs'a kadar borcunu kapatması halinde, 80 bin lira ödeyeceğini belirttik. Kampanyamız oldukça ilgi gördü. 12 bin 763 vatandaşımız 772 milyon 239 liralık borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı."

TOKİ'nin 2018 yılı indirim kampanyasına kamu bankalarının destek verdiğini hatırlatan Turan, kamu bankalarının borçlarını kredi ile kapatacak vatandaşlara 0,98'den kredi imkanı sunduğunu, vatandaşların 274 milyonluk borcunu banka kredisi ile kapattığını bildirdi.

Esnek ödeme ile 45 milyonluk borç kapatıldı

Bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme yaptıklarına işaret eden Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüzde 20 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlandı. Borcunun tamamını kapatamayan vatandaşlarımız yaptıkları 45 milyon 63 bin liralık peşin ödemelerle yüzde 20 indirim kampanyasından faydalandı."

Turan, yüzde 20 indirim kampanyasında kısmi ödeme ile yararlanan vatandaşlar ile beraber toplam 13 bin 905 vatandaşın kampanyadan faydalandığını vurgulayarak, toplam 817 milyon 303 bin lira ödeme yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurup, onlarca yeni konut projesini hayata geçirerek 2023'te 1 milyon 200 bin konut hedefine ulaşılacağını aktaran Turan, bu hedefle 2023 yılında 5-5, 5 milyon vatandaşın TOKİ'nin yaptığı konutlarda yaşayacağını kaydetti.