TOKİ'nin dünyaya örnek olacak projesinde ilk kuralar çekildi

GAZİANTEP (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından dünyada bir ilk olacak şekilde hayata geçirilen 50 bin konutluk Gaziantep Kuzey Şehir Projesi'nin ilk bölümünde yer alan ve mayıs ayında satışa çıkarılan 749 konutluk 2. Etap'ın kuraları çekildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında inşa edilen 749 konuta, 549'u engelli, bin 579'u emekli olmak üzere toplamda 14 bin 378 başvuru yapıldı. Başvuru rakamı, satışa çıkarılan konut sayısının 20 katına yaklaştı.

İlk bölümde yer alan konutların kura çekimi, TOKİ Başkanı Ergün Turan, Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanı Fatma Şahin ve konutlara başvuran ailelerin katılımıyla Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi.

Törende konuşan Turan, 81 ilde 3 bin 500'ü aşkın şantiye ile hayata geçirdikleri 835 bine yakın konut ve sosyal yaşam projeleriyle, 2023 hedefleri doğrultusunda üretimlerine devam ettiklerini söyledi.

TOKİ'nin kurulduğu 1984'ten 2002'ye kadar 19 yılda 43 bin konut ürettiğini anımsatan Turan, 2003'ten bu yana yaklaşık 835 bin konut inşa ettiklerini aktardı.

Turan, "2023 yılına kadar ise bir milyon 200 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz. Bir başka deyişle 2023'te 5-5,5 buçuk milyon vatandaşımız TOKİ'nin ürettiği nitelikli yaşam çevresine sahip kaliteli konutlarda yaşayacak." dedi.

Kar amacı gütmeden, dar ve orta gelir grubuna yönelik 240 aya varan vadelerle konut arzı yaptıklarını ifade eden Turan, artık sadece bina inşa etmediklerini, pek çok şehirde modern ve gelenekselin sentezlendiği yeni yerleşim alanları, yeni şehirler hayata geçirdiklerini anlattı.





- "Gaziantep'te yeni bir şehir kuruyoruz"





Turan, 2023 hedefleri için çalışırken, konut üretim süreçlerini insanı odağa alan yeni disiplinlerle, bir üst ölçekte ele aldıklarını kaydederek, "Bu hedefler doğrultusunda; Gaziantep'te artan yeni yerleşim alanı ihtiyacını karşılamak için 50 bin konutun yer alacağı yeni bir şehir kurmak için harekete geçtik." şeklinde konuştu.

Gaziantep Kuzey Şehir Projesi'nin 8,5 milyon metrekare alan üzerinde projelendirildiğini ve projeye 2015 yılında başladıklarını kaydeden Turan, şöyle devam etti:

"Kuzey Şehir Projesi, tek bir proje olarak üstlendiğimiz ve üzerinde çalıştığımız en büyük projelerden biridir. Türkiye ölçeğinde olduğu kadar Avrupa ölçeğinde de büyük bir proje. Ülkemizin mimarlık ve mühendislik ve planlama dünyası açısından da birçok ilkleri barındırmakta. Gaziantep Kuzey Şehir, bu büyüklükte bir sosyal konut alanında, uygulaması tek seferde geliştirilen ilk ve en büyük yerleşim olma özelliği taşıyor."

Turan, Gaziantep Kuzey Şehir konut alanını, yerel temsilcilerin talep ve beklentileriyle inşa etmeye başladıklarını ifade ederek, planlama ve kentsel tasarım sürecinin; yerel ve ulusal paydaşlarla yapılan arama konferansı, çalıştay ve derinlemesine mülakatlarla gerçekleştirildiğini söyledi.

Turan, idare olarak planlama ve projelendirme çalışmalarına "aktif katılımcılık" odaklı yeni bir bakış açısı getirdiklerini belirterek, "Gaziantep şehrinin geleceği olacak projemizin inşa sürecinde yerel aktörlerin söz hakkını ve görüşlerini de alarak ortak bir akılla projemizin inşasına başladık." dedi.





- "İlk olarak 3 bin 300 konut inşa ediliyor"





Turan, TOKİ olarak şimdiye kadar Gaziantep genelinde toplamda 20 bin 813 konut uygulaması başlattıklarını, bu konutların 15 bin 306'sının tamamlandığını, 5 bin 507 konutun da yapımının sürdüğünü söyledi.

Ayrıca bir hastane, 3 sağlık ocağı, 2 kamu hizmet binası, 23 okul, 1 kütüphane, 3 pansiyon, 15 ticaret merkezi, 16 caminin de ayrıca konutlara ilaveten yapıldığını ifade eden Turan, ayrıca 33 bin seyirci kapasiteli şehir stadyumunun da TOKİ tarafından inşa edildiğini bildirdi.

Turan, "Sadece TOKİ olarak Gaziantep'e yaptığımız yatırımın bedeli yaklaşık 2 milyar 344 milyon TL'dir." dedi.

Turan, toplam konut sayısının 50 bin olarak belirlendiği Kuzey Şehir'de ilk olarak 3 bin 300 konutun inşasına başladıklarını belirtirken, az katlı konutların üretileceğini, yatay mimariye ağırlık verileceğini ve mahalle konseptini gözeten bir planlama anlayışı olacağını kaydetti.

Mahalle içinde bir yaşam prensibiyle; sokakları, sakinleri, esnafı, ağaçları, camileri, meydanı ile yaşayanlarda aidiyet hissi oluşturacak özgün bir şehir tasarlandığına değinen Turan, "2023'te tamamlanacak projede eski ile yeni, geleneksel ile modern, geçmiş ile gelecek hayat bulacak." şeklinde konuştu.

Turan, proje kapsamında, mevcut şehirle entegre olmuş, ticari, sosyal ve kültürel yapısıyla kendi içinde merkez nitelikleri barındıran, sıcak, samimi, insan ilişkilerinin ön planda olduğu bir şehir oluşturulacağını vurguladı ve projenin tamamlanması ile 250 bin kişinin ikamet edeceği yeni bir yerleşim alanın oluşacağını söyledi.





- Ev çıkmayanlara "ikinci kura" müjdesi





Turan, projenin ilk bölümünde yer alan 3 bin 300 konut için ilk olarak 749 konutluk 2. Etap'ın 14-25 Mayıs'ta kura yöntemiyle satışa sunulduğunu anımsatarak, 749 konuta 549'u engelli, bin 579'u emekli olmak üzere 14 bin 378 başvuru yapıldığını aktardı.

Satışa sunulan konutların 299'unun 2+1, 176'sının 3+1 ve 274'ünün ise 4+1 planında inşa edildiğini aktaran Turan, proje kapsamında 8,5 milyon metrekare alan üzerinde yaklaşık 200-250 bin kişinin ikamet edeceği 50 bin konutluk yeni bir şehir planladıklarını vurguladı.

Turan, bugün kura çekimi yapılacak konutların 299 adedinin brüt 94-99 metrekare, 176 adedinin brüt 120-168 metrekare, 274 adedinin de brüt 184-210 metrekare olduğunu söyledi.

Konutların fiyatlarının 109 bin lira ile 294 bin lira arasında değiştiğini aktaran Turan, konut taksitlerinin de 454 liradan başladığını vurguladı.

Turan, kurada ismi çıkmayanların üzülmemesini belirterek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Projelerimiz devam edecek olup, herkesi konut sahibi yapmaya çalışacağız. Toplamda 40 ile 50 bin konuta ulaşacak bir proje bu. Kurada ismi çıkmayanlar üzülmesin. Şu anda proje kapsamında 3 bin 300 konutun inşası sürüyor. Bu proje büyük bir teveccüh gördü. Bugün 749 tanesinin kurasını çekeceğiz. 27 Haziran'da ise 913 konutluk Birinci Etap'ın kuralarını yine burada çekeceğiz. Aldığımız karar gereğince bu kurada kendilerine konut çıkmayan vatandaşlarımızı yatırdıkları bedeli geri almadıklarında ikinci kuraya dahil edeceğiz. Ayrıca 913 konut için başka talep toplamayacağız."





- "Burası adeta saklı cennet"





Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, proje kapsamında viyadüklerin, kavşakların hızlı bir şekilde inşa edildiğini belirterek, buraya ulaşımın çok hızlı olacağını söyledi.

TOKİ ile çok güzel bir iş birliği içerisinde olduklarını dile getiren Şahin, ayrıca Gaziantep'in AK Partili milletvekillerinin de bu proje için yoğun çaba sarf ettiğini, projenin hayata geçirilmesinden büyük heyecan duyduklarını anlattı.

Şahin, adeta "saklı cennet" diye tabir edilen bu projede ailelerin mutlu bir şekilde hayatlarını sürdüreceğini kaydederek, "Birileri konuşur AK Parti yapar. Yaparsa AK Parti yapar." dedi.





- Kura çekiminde duygu dolu anlar





Konuşmalardan sonra 749 konutluk 2. Etap için kuralar çekildi. Kura çekimine binlerce aile katıldı.

Kurada ismi çıkan aileler sevinçten gözyaşı dökerek birbirlerine sarıldı. İsmi çıkmayan ailelerin ise duygulandıkları görüldü.

Kendilerine konut çıkan aileler, yıllardır kiracı olduklarını belirterek, kurada isimlerinin çıkmasının kendileri için sürpriz olduğunu, çok sevindiklerini kaydetti.

Aileler, "Allah TOKİ'den razı olsun. Hayatımızın büyük kısmını kiralarda geçirdik. Artık bizim de kendimize ait bir evimiz olacak." şeklinde duygularını ifade etti.

Etkinliğe, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Canan Candemir Çelik, Abdullah Nejat Koçer de Mehmet Erdoğan da katıldı.

